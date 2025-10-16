Roku lanza función para administrar pagos y suscripciones de streaming

Con el nuevo sistema de pagos integrados, Roku permite a los usuarios manejar sus métodos de pago, revisar transacciones y cancelar suscripciones directamente desde el dispositivo o la aplicación, sin recurrir a múltiples plataformas

Roku anunció la incorporación de un sistema que permite a los usuarios administrar directamente sus suscripciones, compras y alquileres de contenido desde una misma cuenta.

La función está diseñada para centralizar la gestión de servicios de entretenimiento digital y optimizar la administración de transacciones dentro de la plataforma.

Durante la configuración inicial de un dispositivo Roku, el sistema solicita un método de pago —tarjeta de crédito, débito o cuenta PayPal— como parte del proceso de activación.

Este paso no es obligatorio, pero permite habilitar funciones adicionales, como la contratación inmediata de servicios de streaming o la compra de contenido digital sin requerir datos de pago cada vez. Además, el usuario puede establecer un PIN de seguridad de cuatro dígitos para autorizar cualquier operación y mantener un control más estricto sobre las transacciones.

El registro de un método de pago no implica cargos automáticos ni la generación de suscripciones no solicitadas, según explica la compañíia en un comunicado. Cada operación requiere la autorización explícita del usuario, quien puede revisar o cancelar servicios activos en cualquier momento desde la aplicación móvil, el sitio web my.roku.com o directamente en el dispositivo mediante el menú de opciones.

En cuanto a los precios, las tarifas de suscripción y adquisición de contenido son equivalentes a las ofrecidas por las aplicaciones de manera independiente. Roku también permite acceder a promociones específicas establecidas en colaboración con ciertos servicios de streaming, manteniendo la transparencia en los costos y la trazabilidad de cada movimiento.

Con esta integración, se busca unificar la experiencia de gestión de pagos, simplificar el acceso a contenido digital y reducir la fragmentación en la administración de suscripciones dentro de su plataforma.