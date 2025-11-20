Rusia ampliará su energía nuclear para impulsar la IA

Rusia planea aumentar la capacidad nuclear del país y construir pequeñas centrales que abastezcan nuevos centros de datos dedicados a la inteligencia artificial

Rusia aumentará su capacidad nuclear para abastecer centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y enfocará sus esfuerzos en producir en serie pequeñas centrales nucleares, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante la conferencia de inteligencia artificial AI Journey, celebrada en Moscú, el mandatario señaló que el país cuenta con soluciones únicas que pueden utilizarse para suministrar energía a centros de datos.

También adelantó que se está preparando la transición hacia la producción en masa de pequeñas centrales nucleares terrestres y que se continuará con la construcción de centros de datos vinculados a las grandes centrales existentes. Añadió también que Rusia está igualmente dispuesta a ofrecer esta tecnología a sus socios internacionales.

Se prevé que en las próximas dos décadas el país construya 38 centrales nucleares con una capacidad similar a la actual generación nuclear de Rusia. Putin explicó que estos proyectos, concentrados principalmente en los Urales, Siberia y el Lejano Oriente, permitirán que Rusia amplíe su infraestructura de cómputo para aplicaciones de inteligencia artificial.

El presidente propuso que el gobierno y las empresas trabajen en un programa conjunto para desarrollar centros de datos destinados a aplicaciones de inteligencia artificial y asegurar que startups, instituciones de investigación y compañías tecnológicas tengan un acceso adecuado a estas instalaciones.

Durante su participación, Putin defendió la importancia de fortalecer la soberanía tecnológica del país y de impulsar un mercado nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El mandatario también conversó con los asistentes sobre la posibilidad de incrementar la esperanza de vida y comentó que, incluso si algún día se alcanza una longevidad de 150 años, seguiría siendo insuficiente.