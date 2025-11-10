Rusia busca soberanía tecnológica con nuevo impuesto a electrónicos

El gobierno ruso prepara un nuevo gravamen a equipos como laptops y teléfonos inteligentes, con el fin de impulsar la producción local y reducir la dependencia de importaciones

Rusia planea implementar un nuevo impuesto a los productos tecnológicos con el objetivo de impulsar la producción nacional, confirmó este domingo el Ministerio de Industria y Comercio.

La medida aplicará tanto a los importadores de equipos electrónicos extranjeros como a los fabricantes locales, informó el diario Rossíyskaya Gazeta.

El propósito del arancel está vinculado con la política del gobierno para fortalecer la soberanía tecnológica del país.

En una primera etapa, el impuesto se aplicará a computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Posteriormente, en una segunda fase, se extenderá a los componentes y módulos electrónicos que forman la base de esos equipos.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, este paso es clave para fomentar la localización de la producción dentro del territorio ruso.

Antes de poner en marcha el programa, se prevé realizar pruebas y consultas con el sector empresarial, con el fin de evitar la doble tributación sobre los componentes y los productos terminados.

Los fondos recaudados se destinarán a programas de apoyo gubernamental para el desarrollo de la industria electrónica y radioelectrónica rusa.

Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría provocar un nuevo aumento en los precios de los equipos electrónicos.