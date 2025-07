Rusia lanza Max, su apuesta para reemplazar a WhatsApp

El Kremlin sigue buscando controlar el acceso a internet en Rusia y ahora impulsa un nuevo servicio de mensajería llamado Max, que ya se compara con la plataforma china WeChat y que se perfila como una posible sustituta de WhatsApp, aplicación que enfrenta la amenaza de ser bloqueada.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó desarrollar para el 1 de septiembre una app nacional de mensajería que integre distintos servicios, incluidos los trámites gubernamentales, e incluso que pueda funcionar como una especie de identificación oficial.

La compañía encargada fue VK, considerada el equivalente ruso de Facebook. Su aplicación Max, que por ahora ofrece pocas funciones adicionales, ya está disponible en Google Play y asumirá la tarea de convertirse en esa plataforma central.

Expertos advierten que el verdadero objetivo del gobierno es aumentar el control sobre los canales de comunicación de la población y reforzar la censura, luego de que Putin llamara a eliminar la influencia de las tecnológicas occidentales.

No es la primera vez que Rusia intenta lanzar una alternativa local a las plataformas extranjeras. Un ejemplo fallido fue Rutube, que no logró consolidarse. En 2017, VK lanzó TamTam, otro intento de mensajería que no pudo competir con WhatsApp, que cuenta con casi 100 millones de usuarios en el país, ni con Telegram, que supera los 50 millones, según datos de Mediascope.

Una nueva red social todo en uno

Las autoridades rusas comparan a Max con WeChat, la app china que también agrupa múltiples servicios y que, según Amnistía Internacional, es usada para vigilar a los ciudadanos y limitar su libertad de expresión.

En las últimas semanas, varios blogueros populares han promovido Max, aunque ante la falta de funciones novedosas solo han destacado su buena conexión. Mientras tanto, medios independientes los acusan de servir a los intereses del Kremlin.

La app ya superó el millón de descargas en Google Play y, aunque sigue en una etapa temprana, va agregando funciones rápidamente al estilo de WhatsApp y Telegram. Algunos medios reportaron que Max ha replicado canales de Telegram sin consentimiento de sus creadores.

El diario Kommersant reveló que a partir del 1 de septiembre, los chats escolares en al menos seis regiones migrarán a Max, abandonando plataformas como Sferum y VK Messenger.

¿WhatsApp con los días contados en Rusia?

Actualmente, las autoridades debaten la posibilidad de bloquear WhatsApp, propiedad de Meta, empresa que también controla Facebook e Instagram, ya vetadas en Rusia por motivos de extremismo.

El legislador Antón Gorelkin señaló que WhatsApp debe prepararse para abandonar el mercado ruso, ya que tiene muchas probabilidades de enfrentar nuevas restricciones.

El bloguero ruso Artemi Lébedev también se sumó a la idea de que el gobierno debería prohibir WhatsApp, utilizado por más de dos tercios de la población. Según él, Max podría ocupar su lugar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también opinó al respecto y dijo que las aplicaciones extranjeras deben apegarse a las leyes rusas.

Meta ha sido multada varias veces por no alojar en Rusia las bases de datos de sus usuarios locales. De acuerdo con especialistas, esa localización permitiría al gobierno acceder a los datos personales en un contexto de creciente represión, intensificada desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

En el caso de Telegram, el gobierno ya tuvo diferencias hace una década con su fundador, Pável Dúrov, quien aunque defiende la privacidad de los usuarios, ha sido acusado en repetidas ocasiones de colaborar con los servicios de inteligencia rusos.

Más presión sobre los usuarios de internet

En los últimos meses, Moscú ha aprobado nuevas leyes para restringir el acceso a ciertos contenidos. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos podrán ser multados con entre 35 y 55 dólares por buscar información considerada extremista, categoría que puede incluir desde sitios opositores hasta contenido LGBTI+.

Ekaterina Mizúlina, directora de la Liga por un Internet Seguro, advirtió que la aplicación arbitraria de esta ley podría afectar a cualquier persona, incluso a legisladores, sus parejas e hijos.

Desde que comenzó la guerra, el gobierno ha bloqueado numerosas plataformas occidentales, a las que solo se puede acceder mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Recientemente, el Kremlin relacionó los cortes de internet en distintas regiones, incluyendo el Lejano Oriente ruso, con los ataques de drones ucranianos, a pesar de que zonas como Vladivostok no han sido blanco de esos ataques.

Peskov declaró que todo lo relacionado con la seguridad y la protección de los ciudadanos está plenamente justificado, ya que la amenaza es real y evidente.