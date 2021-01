Samsung presenta en el CES sus novedades para 2021

Samsung presentó hoy nuevos productos que aprovechan la inteligencia artificial para entender el contexto y facilitar las tareas cotidianas.

MICRO LED de 110 pulgadas

Esta nueva pantalla cuenta con un LED inorgánico auto iluminado con un diseño Infinity Screen delgado, casi sin bisel, que se integra a la perfección en el espacio. También incluye ‘4Vue’ (vista cuádruple), una opción de visualización en cuatro ventanas, para seguir varios deportes a la vez o ver un tutorial mientras se juega un videojuego.

Lifestyle TV

La nueva línea de televisores de estilo de vida incluye: The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, un televisor para exteriores 4K QLED que fue lanzado recientemente, así como Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica.

SmartThings Cooking

El nuevo servicio de Samsung SmartThings consiste en un planificador de comidas automático impulsado por la IA de alimentos de Whisk que recomienda comidas para toda la semana, hace listas de compras con los ingredientes que necesita y se conecta las tiendas para comprar directamente desde el refrigerador Family Hub o la pantalla de su teléfono móvil. Las instrucciones de la receta se pueden enviar directamente a los dispositivos de cocción Samsung sincronizados para minimizar las molestias y los errores.

JetBot 90 AI+

Esta nueva aspiradora utiliza tecnología de reconocimiento de objetos para identificar y clasificar obstáculos para decidir la mejor ruta de limpieza. Los sensores LiDAR y 3D permiten que JetBot 90 AI + evite cables y objetos pequeños, mientras limpia los rincones difíciles de alcanzar en tu hogar. También equipada con una cámara, JetBot 90 AI + está integrada con la aplicación SmartThings para ayudarte con el monitoreo del hogar.

Samsung Bot Care4

Este robot, aún en desarrollo, está diseñado para utilizar IA para reconocer y responder al comportamiento del usuario. Podrá actuar como asistente robótico y como compañero. Además, aprenderá los horarios y hábitos y recordatorios durante el día.

Samsung Bot Handy5

También en desarrollo, Samsung Bot Handy se basará en inteligencia artificial avanzada para reconocer y recoger objetos de diferentes tamaños, formas y pesos, convirtiéndose en una extensión del usuario y como ayudante con el trabajo en la casa.

Podrá diferenciar entre la composición del material de varios objetos, utilizando la cantidad adecuada de fuerza para agarrar y mover artículos y objetos del hogar, trabajando como auxiliar en las tareas domésticas, como limpiar habitaciones desordenadas u ordenar los platos después de una comida.