Samsung prevé ingresos récord por ventas de chips

Samsung estima un beneficio operativo de 7,330 millones de dólares entre julio y septiembre, impulsado por la recuperación de los precios de chips y el aumento en ventas de productos de memoria de alto rendimiento

Samsung prevé un beneficio operativo de 12.1 billones de wones (unos 7,330 millones de dólares) entre julio y septiembre, el nivel más alto en más de tres años, informó este martes la compañía.

La cifra representa un incremento de 31.8% respecto al beneficio operativo registrado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe preliminar publicado por la empresa surcoreana antes de presentar sus resultados financieros finales a finales de este mes.

Si se cumplen las previsiones, sería el mejor resultado trimestral para la compañía desde los 14.1 billones de wones (8,545 millones de dólares) reportados en el segundo trimestre de 2022.

Los ingresos por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria aumentaron 8.7% interanual entre julio y septiembre, alcanzando un récord trimestral de 86 billones de wones (52,120 millones de dólares).

Como es habitual, Samsung no incluyó datos sobre su beneficio neto. El conglomerado publicará su informe financiero completo del tercer trimestre el próximo 30 de octubre.

Aunque la empresa no ofreció cifras detalladas, analistas citados por la agencia local Yonhap estiman que su división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo cercano a los 6 billones de wones (3,640 millones de dólares).

Entre los factores que impulsaron la mejora se encuentran la recuperación de los precios de los chips de memoria, el incremento en las ventas de productos de memoria de alto ancho de banda y la reducción de pérdidas en su área de fundición, según el mismo medio.

La demanda global por los nuevos teléfonos plegables de la firma, lanzados durante el verano, también habría contribuido al sólido desempeño en el tercer trimestre.

Los analistas anticipan que Samsung mantendrá este ritmo de crecimiento gracias a la fuerte demanda de semiconductores, especialmente ante el auge actual de la inteligencia artificial.

El conglomerado surcoreano firmó recientemente un acuerdo inicial con OpenAI, creadora de ChatGPT, para suministrar chips de memoria de alto rendimiento y bajo consumo para el proyecto Stargate.

Además, se prevé que Samsung se convierta próximamente en proveedor de chips de alto ancho de banda de quinta generación para la compañía estadounidense Nvidia.

Las acciones de Samsung subían alrededor de 3% al inicio de la sesión de este martes en la Bolsa de Seúl tras la publicación de sus previsiones trimestrales.