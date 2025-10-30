Samsung registra ganancias récord impulsadas por demanda de chips de IA

Samsung reportó un beneficio operativo de 8,570 millones de dólares entre julio y septiembre, su mayor nivel histórico, impulsado por la fuerte demanda de chips para inteligencia artificial

Samsung registró entre julio y septiembre su mayor beneficio operativo trimestral hasta la fecha, de 12,2 billones de wones (unos 8,570 millones de dólares), impulsado por el sólido desempeño de su negocio de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial.

La cifra representa un aumento de 21% interanual, informó la empresa en su reporte financiero, donde también destacó un incremento de 15.4% en sus ventas, alcanzando 86.1 billones de wones (60,400 millones de dólares).

La compañía surcoreana atribuyó este resultado principalmente al buen rendimiento de su segmento de memorias, que logró ingresos récord gracias a la expansión de las ventas de HBM3E (memorias de ancho de banda ultraalto) y a la respuesta proactiva ante la fuerte demanda en múltiples aplicaciones.

La división de semiconductores de Samsung obtuvo un beneficio operativo récord de 7 billones de wones (4,900 millones de dólares) durante el tercer trimestre del año.

Actualmente, las HBM3E se encuentran en producción en masa y ya se venden a todos los clientes correspondientes, mientras que se envían muestras de HBM4 a clientes clave. Un entorno de precios favorable y una reducción notable de costos extraordinarios, como los ajustes de inventario, también impulsaron las ganancias.

El conglomerado informó además que su división de fabricación de chips alcanzó un récord de pedidos durante el trimestre.

La división DX del grupo, que abarca los negocios de móviles, televisores y electrodomésticos, registró un beneficio operativo de 3,5 billones de wones (2,460 millones de dólares) en los tres meses hasta septiembre, con un aumento de ventas de 11% interanual, impulsado por el exitoso lanzamiento del Galaxy Z Fold 7 y el crecimiento en las ventas de tabletas y dispositivos portátiles.

Sin embargo, el segmento de televisores reportó una pérdida operativa de 100,000 millones de wones (70.4 millones de dólares), que la empresa atribuyó a la mayor competencia en el mercado.

Las acciones de Samsung Electronics subían 3.68% cuando faltaban quince minutos para el cierre del primer tramo de negociaciones en la Bolsa de Seúl.