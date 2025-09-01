Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou lideran la innovación mundial

La OMPI ubicó al eje Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou como la mayor concentración de innovación en el mundo, superando a Tokio-Yokohama y a San José-San Francisco

El polo conformado por Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou, en el sur de China, ocupa el primer lugar en una clasificación internacional que identifica las mayores concentraciones de innovación local. El listado fue elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La clasificación mide la actividad innovadora a partir de tres parámetros: solicitudes internacionales de patentes, publicaciones científicas y número de acuerdos de capital de riesgo, este último incorporado como indicador por primera vez este año.

Estos acuerdos establecen el marco jurídico y financiero que regula la relación entre inversionistas y empresas emergentes.

La inclusión de este parámetro reconfiguró la lista y llevó al polo de las tres ciudades chinas al primer lugar, superando al eje Tokio-Yokohama, que encabezó la clasificación en 2024 y ahora ocupa la segunda posición.

En el tercer puesto aparece el eje San José-San Francisco en Estados Unidos y en cuarto lugar Pekín, que consolida nuevamente la presencia de China como centro de innovación de impacto mundial.

Londres escaló del lugar 21 al octavo gracias a la alta concentración de acuerdos de capital de riesgo, mientras que Bangalore, en India, avanzó del puesto 56 al 21 por la misma razón.

De acuerdo con la OMPI, la actividad de capital de riesgo refleja cómo los conocimientos científicos y tecnológicos se transforman en startups, así como en nuevos productos y servicios en el mercado.

La lista también muestra que los cien principales polos de innovación se distribuyen en 33 economías, siendo China y Estados Unidos los países con mayor número, con 24 y 22 polos respectivamente. Les siguen Alemania con siete, e India y Reino Unido con cuatro cada uno.

En conjunto, los cien polos captaron 169 mil acuerdos de capital de riesgo entre 2019 y 2023.

Si se mide la intensidad de innovación en relación con la población, los polos más relevantes son San José-San Francisco en Estados Unidos y Cambridge en el Reino Unido.