SICT asegura que Uber no tiene permisos en aeropuertos

La SICT asegura que Uber no cuenta con permisos para trasladar pasajeros desde o hacia aeropuertos, pese a una suspensión judicial

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Uber no tiene permiso para prestar servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país, pese a que un juez suspendió la norma que permitía detener a los conductores de la compañía en estos espacios.

La dependencia explicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha expedido ningún permiso a plataformas digitales para operar en zonas aeroportuarias, por lo que su actividad en estos puntos carece de autorización oficial.

El aclaratorio se da después de que Uber promoviera un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional en distintos aeropuertos para impedir su servicio bajo el argumento de que no cumplen con la normativa vigente. El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión que ordena que las inspecciones se realicen conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, pero no autoriza a Uber a operar legalmente en aeropuertos.

La SICT recordó que los usuarios pueden continuar usando taxis autorizados, transportes turísticos y autobuses con permisos vigentes hacia destinos específicos desde las terminales aéreas.

El tema de la operación de plataformas digitales en aeropuertos ha generado tensión entre autoridades, empresas de aplicaciones y gremios de taxistas, que acusan competencia desleal. Uber sostiene que su servicio atiende la demanda de los usuarios y fomenta la libre competencia, mientras que el Gobierno federal insiste en que las aplicaciones deben ajustarse al marco regulatorio del transporte federal para operar legalmente.

La SICT reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad y legalidad del transporte de pasajeros en aeropuertos, aplicando la ley con estricto apego al derecho y sin discriminación.

Uber llegó a México en 2013 y para su décimo aniversario estaba presente en más de 70 ciudades de 30 estados, con servicios como Uber Planet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats.