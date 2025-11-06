Snapchat incorporará funciones de IA con Perplexity

Snap anunció un acuerdo con Perplexity por 400 millones de dólares para incorporar herramientas de inteligencia artificial en Snapchat, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios

Snap, propietaria de la red social Snapchat, anunció un acuerdo con la firma de inteligencia artificial (IA) Perplexity, que pagará 400 millones de dólares para integrar sus funciones en la red social.

A partir de 2026, Perplexity estará disponible en la interfaz de chat de Snapchat y ofrecerá respuestas conversacionales obtenidas de fuentes verificadas para los casi mil millones de usuarios en todo el mundo, en su mayoría jóvenes de la Generación Z y menores de edad.

El anuncio se dio a conocer después del cierre de Wall Street, tras la publicación de los resultados trimestrales de Snap, que superaron las expectativas del mercado. Las acciones de la compañía llegaron a subir hasta un 25% en las operaciones electrónicas gracias a la reacción positiva de los inversionistas.

El director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, señaló que el objetivo de la empresa es hacer que la inteligencia artificial sea más personalizada, social y divertida, además de integrarla en las interacciones y conversaciones dentro de la plataforma. También destacó que la compañía planea seguir colaborando con más socios tecnológicos en el futuro.

Este acuerdo representa una nueva alianza millonaria dentro del sector de la inteligencia artificial, dominado por unas pocas compañías que buscan potenciar su desarrollo mediante asociaciones estratégicas. Entre ellas destacan OpenAI, Nvidia, Oracle y AMD, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible burbuja tecnológica.

Aunque Snap aún no es rentable, en el tercer trimestre logró reducir sus pérdidas a 104 millones de dólares gracias al aumento en la demanda de anunciantes. Además, sus ingresos crecieron 10% interanual, alcanzando los 1,500 millones de dólares, lo que impulsó la confianza de los inversionistas.

La compañía reconoció que su negocio podría verse afectado por las nuevas regulaciones destinadas a proteger la salud mental de los menores, y mencionó las recientes leyes de Australia que establecen una edad mínima de 16 años para usar redes sociales.