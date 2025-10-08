SoftBank adquiere la división de robótica de ABB por 5,375 mdd

Con una inversión de 5,375 millones de dólares, SoftBank integrará la división de robótica de ABB a su ecosistema, avanzando hacia el desarrollo de soluciones de superinteligencia artificial

SoftBank anunció un acuerdo con la compañía tecnológica suiza ABB para adquirir su división de robótica por 5,375 millones de dólares.

La operación ya cuenta con la aprobación del consejo directivo del grupo japonés y solo resta la autorización de los reguladores en la Unión Europea, China y Estados Unidos, con el objetivo de concretarse en la segunda mitad de 2026.

SoftBank busca fortalecer su presencia en el sector de la robótica impulsada por inteligencia artificial, un campo en el que ha realizado fuertes inversiones durante los últimos años.

Con esta compra, la empresa planea integrar la plataforma y la experiencia de ABB con las tecnologías que ya posee a través de sus filiales especializadas, con el fin de acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas y avanzar hacia la llamada superinteligencia artificial.

Entre las compañías vinculadas al ecosistema de robótica de SoftBank destacan SoftBank Robotics, Berkshire Grey, AutoStore Holdings, Agile Robots y Skild AI.

El acuerdo implica que ABB renunciará a su plan original de listar en bolsa de manera independiente su negocio de automatización industrial, un segmento donde compite con fabricantes como Fanuc, Yaskawa y Kuka. En su lugar, ABB creará una nueva sociedad holding para transferir su división de robótica, cuyas acciones serán adquiridas en su totalidad por una filial de SoftBank.

Masayoshi Son, presidente y director general de SoftBank, destacó que la siguiente etapa para la empresa es la inteligencia artificial física y que la unión con ABB Robotics representa una oportunidad para fusionar tecnología y talento, impulsando una nueva evolución en el campo de la robótica avanzada.

Por su parte, Morten Wierod, director ejecutivo de ABB, afirmó que la operación permitirá fortalecer y ampliar la posición de su negocio como referente tecnológico en el sector.