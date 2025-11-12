Softbank cae en bolsa tras vender toda su participación en Nvidia

Softbank vendió 32.1 millones de acciones de Nvidia en una operación de 5,830 millones de dólares, provocando una caída de hasta 10% en la Bolsa de Tokio

El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank llegó a caer hasta 10% en la Bolsa de Tokio este miércoles, un día después de anunciar la venta de toda su participación en el gigante estadounidense de chips Nvidia.

La operación incluyó la venta de 32.1 millones de acciones de Nvidia en octubre, por un valor de 5,830 millones de dólares, según el informe financiero semestral de abril a septiembre publicado por Softbank.

El anuncio sorprendió a los inversionistas de la firma nipona, que lograron reducir las pérdidas durante la sesión y cerraron con un retroceso más moderado de 3.45%. Las acciones de Nvidia cayeron 2.96% en Wall Street tras conocerse la noticia.

En el primer semestre de su ejercicio fiscal, Softbank reportó un beneficio neto récord de 2.92 billones de yenes (18,920 millones de dólares), casi tres veces más que un año antes, impulsado por la rentabilidad de sus inversiones en inteligencia artificial, en especial en OpenAI, creadora de ChatGPT.

Nvidia, la compañía más valiosa del mundo a nivel bursátil, es un proveedor clave de chips para el desarrollo de modelos de IA.

Las apuestas de Softbank en inteligencia artificial le han permitido recuperar su puesto como segunda empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, después de varios años de pérdidas por errores en sus carteras de inversión. La empresa se ha revalorizado 138.5% en lo que va del año, especialmente desde junio, cuando su presidente y CEO, Masayoshi Son, reafirmó su compromiso con OpenAI y su plan de convertir a Softbank en el proveedor líder de plataformas para la “superinteligencia artificial” de la próxima década.

La venta de las acciones de Nvidia se produce en un contexto de alta volatilidad en el mercado de empresas vinculadas a la inteligencia artificial, ante la preocupación por una posible burbuja en la industria.