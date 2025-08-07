SoftBank impulsa ganancias por auge de la IA

SoftBank obtuvo 2.9 mil millones de dólares en ganancias entre abril y junio, un incremento impulsado por el rendimiento de sus inversiones en inteligencia artificial y semiconductores

SoftBank Group reportó una ganancia de 421.8 mil millones de yenes (2.9 mil millones de dólares) durante el trimestre de abril a junio, recuperándose de las pérdidas registradas el año anterior, impulsado por el crecimiento de sus inversiones en empresas ligadas a la inteligencia artificial.

Las ventas trimestrales del conglomerado tecnológico japonés, con sede en Tokio y fuerte presencia en compañías como Nvidia y OpenAI, aumentaron 7% hasta alcanzar 1.8 billones de yenes (12 mil millones de dólares), según informó la empresa.

El fundador del grupo, Masayoshi Son, ha recalcado que ve un futuro prometedor en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las acciones de SoftBank Group, que han subido respecto al año pasado, cerraron con un alza de 1.3% en la Bolsa de Tokio tras el anuncio de sus resultados financieros.