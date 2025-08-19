SoftBank invertirá 2,000 millones de dólares en Intel

SoftBank Group planea adquirir una participación de 2,000 millones de dólares en el fabricante de semiconductores Intel

SoftBank Group planea adquirir una participación de 2,000 millones de dólares en el fabricante de semiconductores Intel, profundizando su apuesta en la producción de chips y en otras tecnologías avanzadas en Estados Unidos, informaron ambas compañías.

Las acciones de SoftBank cayeron 4% este martes en Tokio tras el anuncio, que coincidió con reportes no confirmados de que el presidente Donald Trump analiza que el gobierno estadounidense compre una participación en Intel.

SoftBank planea comprar acciones comunes de Intel por un valor de 2,000 millones de dólares, a un precio de 23 dólares por acción, lo que representaría cerca del 2% de participación. El lunes, los títulos de Intel cerraron en 23.66 dólares.

Los semiconductores son la base de todas las industrias, afirmó Masayoshi Son, presidente de SoftBank, al señalar que esta inversión estratégica refleja la confianza en que la fabricación y el suministro avanzado de chips se expandirán aún más en Estados Unidos, con Intel desempeñando un papel clave.

Intel, pionera en el desarrollo de Silicon Valley, ha quedado rezagada frente a competidores como Nvidia y AMD, y atraviesa un proceso de despidos masivos y reducción de costos bajo el mando de su nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan.

Trump había pedido recientemente la renuncia de Tan, quien asumió el cargo en marzo, aunque tras reunirse con él la semana pasada cambió de postura y lo elogió al destacar su trayectoria.

Las acciones de Intel subieron 5.4% en las operaciones previas a la apertura de los mercados este martes.