SoftBank rompe récord de ganancias impulsada por la IA

SoftBank registró utilidades récord por sus apuestas en inteligencia artificial, que le reportaron unos 16,386 millones de euros solo por su inversión en OpenAI

SoftBank casi triplicó su ganancia neta entre abril y septiembre, primer semestre de su año fiscal, al alcanzar un récord de 2.92 billones de yenes (unos 16,386 millones de euros), impulsado por sus inversiones en inteligencia artificial, especialmente en OpenAI.

Las ventas de SoftBank crecieron 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a 3.74 billones de yenes (20,988 millones de euros), según su informe financiero, que incluye ganancias no realizadas de su amplia cartera de inversiones.

La compañía, propietaria del Vision Fund, uno de los fondos de capital de riesgo más grandes del sector tecnológico a nivel mundial, reportó ingresos de 3.93 billones de yenes (22,054 millones de euros) derivados de sus inversiones, principalmente por los 2.16 billones (12,121 millones de euros) obtenidos a través de su participación en la estadounidense OpenAI.

A inicios de este año, SoftBank acordó encabezar una inversión de 40,000 millones de dólares en OpenAI, desarrolladora del popular asistente de inteligencia artificial ChatGPT, tras establecer una alianza estratégica con la empresa.

Las inversiones en este sector le permitieron recuperar el segundo lugar entre las compañías con mayor capitalización bursátil en la Bolsa de Tokio, después de superar cuatro años con pérdidas y cerrar el ejercicio anterior con una ganancia neta de 1.15 billones de yenes (unos 6,710 millones de euros).

Como es habitual, SoftBank no presentó una proyección de resultados para todo el ejercicio fiscal, debido a las incertidumbres que persisten en el entorno empresarial.