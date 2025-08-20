Sony ajusta precios de la PS5 en EU ante guerra comercial

Sony informó que los tres modelos de la PS5 subirán de precio en Estados Unidos debido al impacto de la guerra comercial y los aranceles impuestos por Trump

Sony informó que aumentará el precio de los tres modelos de la PlayStation 5 únicamente en Estados Unidos debido a las condiciones económicas actuales, en un contexto marcado por la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

La compañía señaló que, al igual que muchas empresas internacionales, atraviesa un escenario económico complicado y que como resultado tomó la decisión de ajustar el precio de venta recomendado para las consolas en territorio estadounidense a partir del 21 de agosto.

El nuevo costo de la PlayStation 5 será de 549.99 dólares, la PlayStation 5 Digital Edition tendrá un precio de 499.99 dólares y la PlayStation 5 Pro llegará a 749.99 dólares.

Sony aclaró que los precios de los accesorios no tendrán cambios, al igual que en otros mercados, los cuales no se verán afectados por esta medida.

Aunque no se menciona de forma explícita en el comunicado, la decisión estaría vinculada a las medidas proteccionistas aplicadas por Trump desde el 2 de abril, fecha que denominó como el Día de la Liberación.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a diversas regiones han afectado a industrias exportadoras, en particular a las tecnológicas asiáticas, lo que habría impactado a compañías como Sony.

El pasado mes de julio, Japón y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial que establece un impuesto del 15% a los bienes japoneses importados.

Esta es la segunda ocasión en que la compañía enfrenta dificultades desde el lanzamiento de la consola en noviembre de 2020. La primera ocurrió durante la pandemia, cuando sufrió una crisis de suministro en la cadena logística global.