Sony eleva ganancias gracias a videojuegos y música

Sony reportó un beneficio neto de 3,700 millones de dólares, un alza de 13.7% impulsada por la fortaleza de su negocio de entretenimiento digital y la recuperación de su división de sensores e imagen

Sony registró un beneficio neto de 570,452 millones de yenes (unos 3,700 millones de dólares) en su primer semestre fiscal, de abril a septiembre, lo que representa un aumento de 13.7% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la rentabilidad de sus negocios de videojuegos y música.

El beneficio operativo de la empresa subió 20.4% interanual en esos seis meses, hasta 768,929 millones de yenes (4,980 millones de dólares), mientras que su facturación por ventas creció 3.5%, alcanzando 5.72 billones de yenes (37,150 millones de dólares), según su informe financiero.

Estos resultados se sustentan en la solidez de su división de videojuegos, la rentabilidad de su negocio musical y un buen desempeño en el área de imagen y sensores, que incluye el sector de semiconductores.

El negocio de videojuegos de Sony, que representa cerca de un tercio de las ventas totales del grupo, aumentó 4% su facturación entre julio y septiembre, impulsado por un mayor número de ventas de juegos para las consolas PlayStation y las suscripciones a sus servicios en línea.

No obstante, la ganancia operativa del área cayó 13% debido a los costos relacionados con la reestructuración de Bungie.

Otro de los motores de las ganancias de Sony fue su negocio musical, cuyas ventas subieron 21% en el segundo trimestre fiscal. La utilidad operativa de este segmento creció 28% interanual, impulsada principalmente por los ingresos generados por la película *Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita*.

Esta producción taquillera ayudó también al segmento cinematográfico de Sony Pictures, que ha enfrentado dificultades desde la pandemia y las huelgas en Hollywood, pero ha logrado recuperarse gracias al éxito de su plataforma de animación Crunchyroll.

También sobresalió el incremento de 15% en la facturación del área de imagen y sensores, gracias al aumento en las ventas de sensores para teléfonos inteligentes y cámaras, lo que derivó en un alza de 50% en su ganancia operativa.

Con estos resultados, Sony mejoró sus previsiones para todo el ejercicio fiscal, que concluirá el 31 de marzo de 2026. Ahora prevé obtener un beneficio neto de 1.05 billones de yenes (unos 5,890 millones de dólares), una cifra 8.2% superior a su estimación de agosto, lo que reduciría al 1.6% la caída en comparación con el ejercicio de 2024.

Sony también anticipa que su beneficio operativo alcance 1.43 billones de yenes (unos 8,000 millones de dólares), un incremento interanual de 12%, mientras que espera ventas por 12 billones de yenes (67,320 millones de dólares), una ligera baja de 0.3% respecto al año previo, aunque menor a la contracción prevista anteriormente.