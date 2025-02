Startup TogetherAI se valora en 3,300 mdd impulsada por la IA

La startup Together AI, que proporciona acceso a infraestructura de cómputo para inteligencia artificial, recaudó 305 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por General Catalyst, elevando su valoración a 3,300 millones de dólares.

Este aumento refleja el interés continuo de las empresas en la IA.

La ronda fue codirigida por Prosperity7 Ventures de Arabia Saudita y contó con la participación de Salesforce Ventures, Nvidia, Kleiner Perkins, Emergence Capital, Lux Capital, Coatue Management, entre otros inversionistas.

La plataforma de Together AI permite a los desarrolladores acceder a modelos de IA de código abierto y a la infraestructura computacional necesaria para crear aplicaciones de inteligencia artificial.

El director ejecutivo, Vipul Ved Prakash, explicó que el servicio incluye centros de datos, clústeres de cómputo con tecnología de Nvidia, y capas de software y servicios de plataforma, lo que permite a los clientes implementar soluciones de IA rápidamente.

Con el aumento de la demanda de IA en el ámbito corporativo, Together AI ha experimentado un crecimiento acelerado. La empresa recientemente superó los 100 millones de dólares en ingresos anuales, un incremento considerable respecto a los 30 millones de dólares reportados en febrero de 2024, según una fuente familiarizada con el tema.

La plataforma de Together AI ofrece más de 200 modelos de código abierto, incluyendo Llama de Meta Platforms y modelos de la startup china DeepSeek. Prakash subrayó que el acceso a estos modelos es crucial para la innovación, y la empresa busca constantemente ampliar su catálogo.

‘Creemos que esta tecnología debe desarrollarse de manera abierta y transparente. Es una herramienta fundamental para la humanidad’, comentó Prakash.

Nvidia no solo invierte en Together AI, sino que también es un socio clave, ya que la startup construye su servicio sobre el hardware de la compañía. Además, Together AI planea incorporar los nuevos GPU Blackwell de Nvidia en sus centros de datos.

La reciente valoración de Together AI representa un gran salto respecto a los 1,250 millones de dólares alcanzados en 2024. Prakash indicó que parte de los fondos recaudados se destinarán a duplicar la plantilla de la empresa, que actualmente cuenta con 160 empleados, antes de finales de 2025.