Streaming y CTV disparan ingresos publicitarios en México

El mercado de streaming en México alcanzó 6,753.7 millones de dólares en 2024 y proyecta 21,663 millones para 2030

En 2024, el mercado de streaming de video en México generó ingresos por 6,753.7 millones de dólares y se proyecta que alcance los 21,663 millones de dólares para 2030.

Por su parte, el mercado Over-The-Top (OTT) en América Latina, que incluye suscripciones de video bajo demanda (SVOD), publicidad OTT, compras digitales y modelos FAST, alcanzará 11,600 millones de dólares en 2025.

Durante siete meses de 2024, el visionado de contenido vía streaming en México creció 26.7%, según el informe ‘Tendencias del Marketing Digital impactado por la Tecnología y los Datos’ de iab México y Samsung.

Estos indicadores reflejan una acelerada adopción de Televisión Conectada (CTV) y plataformas de streaming, que están transformando la publicidad en el país.

La flexibilidad de estas tecnologías, que permiten acceder a contenido en vivo y pregrabado desde múltiples dispositivos en cualquier momento, modifica los hábitos tradicionales de consumo, eliminando el concepto de ‘prime time’ y generando múltiples ‘micro momentos’ de audiencia a lo largo del día.

Para las marcas, esto representa tanto desafíos como oportunidades, al requerir ajustes en la planificación de medios para impactar a los consumidores en los momentos de mayor receptividad. El éxito en este nuevo ecosistema depende de implementar estrategias que incluyan diferenciación de contenido, control de la carga publicitaria (Ad Load) y medición precisa del retorno de inversión.

Las plataformas de monetización de medios digitales permiten optimizar el rendimiento de las campañas mediante soluciones tecnológicas avanzadas para video digital y CTV, facilitando que los anunciantes alcancen a los usuarios adecuados en el momento preciso y obtengan resultados medibles que fortalecen la eficiencia publicitaria.

Fuente: US Media