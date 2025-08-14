Suben 27% ganancias de Foxconn a 1,480 mdd

El aumento en la demanda de servidores e infraestructura en la nube impulsó las ventas de Foxconn, que por primera vez superaron a las de productos electrónicos de consumo

Hon Hai Precision Industry, conocida como Foxconn y principal ensamblador de productos electrónicos en el mundo, registró en el segundo trimestre de 2025 un beneficio de 44,361 millones de dólares taiwaneses (1,480 millones de dólares), lo que representa un aumento interanual de 27%.

El resultado, superior a lo estimado por analistas, fue impulsado por la creciente demanda global de servidores y soluciones en la nube, que aportaron 41% de las ventas entre abril y junio, superando por primera vez a los ingresos de productos electrónicos de consumo (35%).

La facturación del trimestre alcanzó 1.79 billones de dólares taiwaneses (59,862 millones de dólares), un incremento interanual de 16%.

En su previsión para el resto del año, Foxconn ajustó a la baja las expectativas en dispositivos electrónicos y componentes, pero mantuvo estimaciones sólidas en servidores y elevó sus proyecciones en productos de computación.

Durante el primer semestre de 2025, la compañía obtuvo un beneficio neto de 86,469 millones de dólares taiwaneses (2,886 millones de dólares), un alza de 51.56% frente al mismo periodo de 2024. Los ingresos totales en ese lapso sumaron 3.43 billones de dólares taiwaneses (114,765 millones de dólares), un avance de 19.59%.

La empresa ha priorizado la fabricación de servidores para inteligencia artificial y prevé que sus ventas superen este año 1 billón de dólares taiwaneses (33,383 millones de dólares), lo que equivaldría a 50% de su negocio total de servidores.

Foxconn anticipa que los ingresos por servidores de IA crecerán más de 170% interanual en el tercer trimestre, una aceleración significativa respecto al aumento de 60% registrado entre abril y junio.

A inicios de agosto, vendió una planta de vehículos eléctricos en Ohio, Estados Unidos, junto con su equipo, por aproximadamente 375 millones de dólares, como parte de su estrategia para enfocarse en inteligencia artificial y centros de datos avanzados.

En julio, anunció una alianza estratégica con TECO Electric, uno de los principales fabricantes de motores industriales, para desarrollar centros de datos de IA y diversificar su negocio más allá de la producción de electrónicos como el iPhone.

Fundada en 1974, Foxconn es el mayor fabricante por contrato de dispositivos electrónicos, con plantas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam, Estados Unidos y otros países. En los últimos meses se ha beneficiado del optimismo en torno al futuro de la IA y se ha convertido en uno de los principales fabricantes de los servidores GB200 de Nvidia.

Las acciones de Foxconn en la Bolsa de Taipéi cerraron este jueves con un incremento de 0.5%, a 199.5 dólares taiwaneses (6.66 dólares), acumulando un avance de 9.32% en lo que va del año.