Suben 65% ganancias de Nvidia a 31,910 millones de dólares

Nvidia un beneficio de 31,910 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 65% más interanual

Nvidia reportó este miércoles un beneficio de 31,910 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 65% más interanual, impulsada por su negocio de centros de datos.

El fabricante de chips estadounidense y líder en inteligencia artificial (IA), registró una facturación trimestral de 57,006 millones de dólares, un 62% más, en los que el motor fueron los centros de datos (51.215 millones).

Las ventas de sus chips de cómputo, responsables de impulsar la actual fiebre de la inteligencia artificial, superaron con amplitud las altas expectativas de los analistas del mercado bursátil.

El sólido desempeño podría aliviar las recientes inquietudes sobre la posibilidad de que el auge de las grandes tecnológicas se convierta en una caída abrupta que afecte a la empresa más valiosa del mundo.

Los resultados ofrecen una lectura clara del ritmo acelerado de inversión en tecnología de inteligencia artificial. Este gasto ha impulsado al mercado accionario y a buena parte de la economía desde que OpenAI lanzó ChatGPT hace tres años.

Nvidia ha sido la principal beneficiada de esta tendencia, ya que sus procesadores se han vuelto indispensables para construir las fábricas de inteligencia artificial necesarias para habilitar lo que se perfila como el cambio tecnológico más relevante desde la llegada del iPhone en 2007.

Aun así, en las últimas semanas ha crecido la percepción de que las expectativas en torno a la inteligencia artificial podrían estar sobrevaloradas, lo que aumentaba el riesgo de una corrección tan marcada como el ascenso que llevó a Nvidia de valer menos de 400,000 millones de dólares hace tres años a alcanzar 4.5 billones de dólares actualmente.

El informe correspondiente al tercer trimestre fiscal de Nvidia, que cubre el periodo de agosto a octubre, parece ahora ofrecer cierto respiro a quienes temían un escenario extremo.

Tras publicarse los resultados, el precio de las acciones de la compañía avanzaban más de 4% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles.