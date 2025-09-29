Suiza adopta sistema digital de identificación

La nueva identidad digital entrará en vigor a mediados de 2026 y permitirá validar documentos y trámites en línea sin necesidad de credenciales físicas

La ciudadanía suiza aprobó este domingo en referéndum la implementación de un nuevo sistema de identificación digital oficial, gestionado totalmente por entidades estatales y que deberá ser aceptado por autoridades y organismos, aunque su uso por parte de la población será voluntario.

Hace cuatro años una propuesta similar fue rechazada debido a la desconfianza que generaba el hecho de que se planeaba delegar funciones y la emisión del documento a empresas privadas, lo que despertó preocupaciones sobre la privacidad y el control de datos.

En esta ocasión, la versión totalmente pública recibió el visto bueno en las urnas, aunque con un margen muy reducido de 50.4%, lo que refleja que aún existe resistencia entre muchos ciudadanos.

Al igual que en otros países, en Suiza la identidad suele comprobarse con una credencial nacional o pasaporte, pero a partir de mediados de 2026, cuando se prevé que entre en vigor, la identidad digital permitirá hacerlo en línea sin necesidad de un documento físico.

El uso de la identidad digital será opcional, por lo que quienes prefieran podrán seguir utilizando documentos físicos.

La legislación aprobada establece medidas para proteger la privacidad, como impedir que las empresas que verifiquen la identidad digital puedan consultar o registrar información distinta a la estrictamente necesaria.

En la práctica, el documento digital se descargará en el teléfono móvil, donde se podrán almacenar certificados de domicilio, constancias de empadronamiento, extractos de registros, diplomas oficiales, así como boletos para eventos o tarjetas de membresía.

La solicitud del documento se realizará a través de la Oficina Federal de Policía, aunque primero será necesaria una verificación de identidad por videollamada.

Para ganar la confianza de los votantes se dispuso que los datos se registren de manera descentralizada y que no se almacenen en bases de datos estatales, sino directamente en el teléfono móvil, con el fin de que cada persona conserve el control de su información personal.