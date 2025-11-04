Suiza alcanza el primer lugar de competitividad digital; México se ubica en el puesto 59

Suiza se colocó en el primer lugar del Índice de Competitividad Digital 2025, superando a Estados Unidos y Singapur, mientras México se mantiene en el puesto 59 entre 69 economías evaluadas

Suiza encabezó este año el Índice de Competitividad Digital 2025 elaborado por la escuela de negocios IMD, superando a Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar, y a Singapur, que cayó al tercer puesto.

El ranking, que evalúa a 69 de las principales economías del mundo, destaca también a Hong Kong, Dinamarca, Países Bajos, Canadá, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán dentro de los diez primeros lugares.

China avanzó dos posiciones hasta el puesto 12, mientras que Alemania se ubicó en el 18 y Francia en el 21. España descendió un lugar respecto al año anterior, pasando del 28 al 29. Detrás se encuentran Japón en el 30, Italia en el 40 e India en el 50.

En América Latina, Chile se ubicó en el 43, Brasil en el 53 y Colombia en el 55, mientras que Puerto Rico logró un notable ascenso al puesto 37. México ocupa el lugar 59, manteniéndose por encima de Argentina, que se encuentra en el 60, y de Perú y Venezuela, que cierran la lista en los puestos 64 y 69, respectivamente.

De acuerdo con IMD, las tensiones comerciales internacionales están afectando la competitividad digital de diversas regiones, desmintiendo la percepción de que este sector estaba menos expuesto a las disputas arancelarias impulsadas por potencias como Estados Unidos.

El informe resalta que países menos afectados por la polarización económica, como Catar, han logrado avances importantes al subir seis posiciones hasta el puesto 20, mientras que otros, como Australia, han retrocedido del lugar 15 al 23 debido a su exposición a las tensiones globales.

El economista jefe del Centro de Competitividad Global del IMD, José Caballero, explicó que los conflictos comerciales actuales impactan la propiedad intelectual, los flujos de datos y las normas técnicas nacionales. Agregó que las empresas deben adaptarse a un entorno digital cada vez más fragmentado, en el que distintos bloques económicos desarrollan regulaciones y estándares incompatibles.