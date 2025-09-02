Suiza presenta Apertus, su primer modelo de lenguaje de IA

Suiza lanzó un modelo abierto y multilingüe, capaz de operar en más de mil lenguas y disponible para chatbots, traducción y aplicaciones educativas

Suiza presentó este martes Apertus, un modelo de lenguaje de gran escala diseñado para chatbots, sistemas de traducción, herramientas educativas y otras aplicaciones, lo que marca la entrada del país europeo en el sector de la inteligencia artificial.

El modelo, de acceso abierto y con capacidad para utilizar más de mil lenguas, fue desarrollado por el Centro Nacional de Supercomputación junto con las universidades politécnicas federales de Zúrich (ETH) y de Lausana (EPFL), dos de los principales centros de investigación del país.

Investigadores, profesionales y entusiastas de la tecnología pueden emplearlo para crear sus propias aplicaciones.

Apertus incluye lenguas poco representadas en otros modelos de este tipo, como la variante suiza del alemán o el romanche, idioma oficial de Suiza junto con el francés, el alemán y el italiano.

Se trata de uno de los pocos modelos completamente abiertos a esta escala y el primero en integrar multilingüismo, transparencia y cumplimiento como principios centrales de su diseño, de acuerdo con Imanol Schlag, investigador del ETH y líder técnico del proyecto.

La instalación de Apertus es sencilla para profesionales y usuarios avanzados, aunque requiere de componentes adicionales como servidores, infraestructura en la nube o interfaces específicas para un uso práctico.

El nombre Apertus significa abierto en latín y puede descargarse libremente a través de la plataforma de modelos y aplicaciones de IA Hugging Face o mediante la red de telecomunicaciones de la empresa nacional Swisscom.