Super Mario Bros. cumple 40 años con récords de ventas y nuevas entregas

Lanzado en 1985, Super Mario Bros. suma más de mil millones de copias vendidas y sigue siendo la saga más exitosa de la historia, con una secuela cinematográfica prevista para 2026

El 13 de septiembre de 1985 se lanzó en Japón el videojuego Super Mario Bros. para la consola Famicom. Llegó a América el 18 de octubre y a Europa en 1986. El éxito del personaje fue inmediato y se mantiene vigente cuatro décadas después, con nuevas entregas y una película que tendrá secuela en 2026.

Tras el estreno de Super Mario Bros. Movie en 2023, Nintendo confirmó que en abril de 2026 llegará a los cines Super Mario Galaxy Movie. Además, la compañía lanzará el 2 de octubre Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 para Nintendo Switch, con mejoras y contenido adicional. También anunció Mario Tennis Forever para Switch 2 el 12 de febrero de 2026, y Super Mario Bros. Wonder para primavera del mismo año.

El personaje debutó en 1981 dentro del videojuego Donkey Kong. Sin embargo, fue con su primer título en solitario cuando surgió la llamada Mariomanía. En un contexto difícil para la industria, Nintendo vendió más de 40 millones de copias de Super Mario Bros., impulsada por escenarios coloridos, niveles innovadores y personajes carismáticos.

Con más de 1,000 millones de copias vendidas, la franquicia de Super Mario Bros. es la más exitosa de la historia. De ellas, 446 millones corresponden a la saga principal. El título más popular es Mario Kart 8 Deluxe para Switch, con 67.3 millones de copias, de acuerdo con el Libro Guinness de los Récords.

Mario ha protagonizado más de cien juegos en todas las consolas de Nintendo, acompañado de Luigi, la princesa Peach, Yoshi, Toad y otros personajes emblemáticos. A lo largo de las décadas ha incorporado transformaciones y potenciadores, desde la gorra alada hasta la supercampana y la elefanzana.

Entre las sagas derivadas, Mario Kart es la más exitosa. Desde su lanzamiento en 1992 para la SNES, redefinió los juegos de carreras al combinar velocidad con destreza en la competencia. La franquicia ha evolucionado con títulos como Super Mario 64 en 1996, Super Mario Sunshine en 2002 y Super Mario Galaxy en 2006, que introdujeron mecánicas revolucionarias.

En los últimos años, Nintendo lanzó un battle royale para 35 jugadores, experiencias con realidad aumentada y reediciones de clásicos para Switch.

En el cine, Mario debutó en 1986 con una película animada, tuvo series de televisión entre 1989 y 1990, y en 1993 protagonizó un filme de acción real. Sin embargo, el mayor éxito fue The Super Mario Bros. Movie, estrenada en 2023, que alcanzó 1,360 millones de dólares en taquilla y se colocó como la segunda más vista del año a nivel mundial, solo detrás de Barbie con 1,447 millones.