Switch 2 impulsa las ganancias de Nintendo más de 80%

Las acciones de Nintendo se dispararon en la Bolsa de Tokio luego de reportar un aumento de 83% en su beneficio neto y de 110.1% en su facturación, impulsadas por el éxito de la nueva consola Switch 2

Las acciones de Nintendo se dispararon este miércoles un 10% en la apertura de la Bolsa de Tokio, tras la publicación de su positivo informe financiero del primer semestre, periodo en el que su beneficio neto aumentó 83% gracias al desempeño de la consola Switch 2.

La compañía vendió 10.36 millones de unidades de la consola desde su lanzamiento el 5 de junio hasta finales de septiembre, mientras que las ventas de juegos alcanzaron los 20.62 millones de copias en ese periodo. Entre ellos destacaron 9.57 millones de Mario Kart World, el nuevo título de su popular franquicia de conducción, y 3.49 millones de copias de Donkey Kong Bananza.

Al mismo tiempo, Nintendo continuó comercializando consolas y contenido para su anterior modelo, la Switch, la más vendida en su historia.

La empresa, que publicó sus resultados tras el cierre de la sesión del martes, también mejoró de forma notable sus previsiones para todo el ejercicio fiscal, que concluirá el 31 de marzo de 2026.

Nintendo incrementó 16.7% su proyección de beneficio neto para el año, que espera alcance los 350,000 millones de yenes (unos 2,280 millones de dólares), lo que representaría un aumento interanual de 25.5%. Además, estima que su facturación por ventas crecerá 93.1%, impulsada por el sólido rendimiento de la nueva consola.

Los resultados del primer semestre aún no reflejan el impacto del lanzamiento, el 16 de octubre, de Leyendas Pokémon: Z-A, el título más reciente de la franquicia desarrollada por Game Freak y distribuida por Nintendo. En los próximos meses, la compañía planea lanzar otros juegos esperados como Kirby Air Riders y Metroid Prime 4: Beyond.