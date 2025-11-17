Taiwán alerta por riesgos de ciberseguridad en apps chinas de IA

Taiwán detectó brechas de seguridad y riesgos de filtración de datos en cinco aplicaciones chinas de inteligencia artificial, incluida DeepSeek

La Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán advirtió sobre el uso de DeepSeek y de otras cuatro aplicaciones chinas de inteligencia artificial debido a riesgos de ciberseguridad, entre ellos la identificación de usuarios y la transferencia de información personal a servidores de empresas con sede en China.

En un comunicado, la principal agencia de inteligencia de la isla señaló que realizó una inspección a cinco modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa desarrollados en China: DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao. El análisis se centró en dos categorías principales, la seguridad de las aplicaciones y el contenido que generan.

En cuanto a la seguridad, los investigadores evaluaron cada aplicación con base en quince indicadores agrupados en cinco categorías de violaciones, como recopilación de datos personales, uso excesivo de permisos, transmisión e intercambio de información, extracción de datos del sistema y acceso a datos biométricos.

Los resultados muestran que Tongyi es el software con más fallas de seguridad, al incumplir once de los quince indicadores, seguido de Doubao y Yuanbao con diez cada uno, Yiyan con nueve y DeepSeek con ocho.

Entre las observaciones de la NSB se detallan prácticas comunes en las cinco aplicaciones revisadas, como solicitudes de acceso a datos de ubicación, recopilación de capturas de pantalla, exigencia de aceptar términos de privacidad considerados poco razonables y recolección de parámetros del dispositivo.

Respecto al contenido generado, la agencia indicó que estos modelos presentan fuerte sesgo y desinformación, con una postura política que favorece a China, narrativas históricas distorsionadas y filtración de palabras clave relacionadas con conceptos como democracia, libertad y derechos humanos.

Tras concluir la revisión, la Oficina de Seguridad Nacional afirmó que existen vulnerabilidades generalizadas de ciberseguridad y distorsiones informativas en estas aplicaciones.

La agencia recomendó al público mantenerse alerta y evitar la descarga de aplicaciones chinas que representen riesgos, con el fin de proteger la privacidad de datos personales y la información corporativa.

A comienzos de este año, el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán prohibió a empleados del sector público utilizar DeepSeek debido al riesgo de posibles filtraciones de información hacia el Gobierno chino. Sin embargo, las otras cuatro aplicaciones evaluadas no están sujetas a restricciones en la administración pública, ni existe una prohibición para el uso privado de DeepSeek en Taiwán, según la agencia CNA.