Taiwán busca reducir aranceles en EU mediante cooperación tecnológica

Taiwán busca reducir el arancel del 20% que enfrentan sus exportaciones hacia Estados Unidos mediante un modelo de cooperación basado en polos industriales, inversión y garantías financieras

El superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos superó los 70,000 millones de dólares en los primeros siete meses de este año, cifra similar a la alcanzada en todo 2024, impulsada principalmente por la creciente demanda de semiconductores y productos de alta tecnología.

Este dinamismo se da en medio de negociaciones comerciales entre ambos países, en las que la viceprimera ministra Cheng Li-chiun planteó la necesidad de forjar una cooperación estratégica en innovación tecnológica con Washington. El objetivo, según explicó, es reducir los aranceles que desde agosto gravan con una tasa de 20% a las exportaciones taiwanesas hacia Estados Unidos.

Durante la quinta ronda de conversaciones comerciales, celebrada en Washington del 25 al 29 de septiembre, Cheng señaló que la combinación de la capacidad manufacturera de Taiwán con la investigación, innovación y talento estadounidense permitiría consolidar una alianza estratégica y reforzar el liderazgo conjunto en el sector tecnológico mundial.

El plan taiwanés de expansión en territorio estadounidense contempla la autonomía de las inversiones empresariales respaldadas por garantías financieras, desarrollo de polos industriales y un marco favorable para la inversión. De acuerdo con la funcionaria, este modelo, diseñado en coordinación con la industria de alta tecnología, se distingue del aplicado en Japón, Corea del Sur y Europa.

Cheng aclaró que la estrategia no implica trasladar la cadena de suministro, sino ampliarla y fortalecerla con el apoyo de países aliados. Subrayó que el papel del gobierno es articular capital, tecnología y talento para conformar una red de suministro democrática basada en innovación y beneficio mutuo, lo que representa el eje central de la estrategia industrial de Taiwán hacia el futuro.