Taiwán crecería más de 5% por auge de IA

La economía de Taiwán podría ser la de mayor expansión en Asia, superando incluso a Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea

El presidente de Taiwán, William Lai, afirmó este miércoles que el producto interno bruto (PIB) de la isla podría crecer más de 5% este año, impulsado por el auge de las exportaciones relacionadas con aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

Lai destacó que este crecimiento sería el más alto entre los llamados cuatro tigres asiáticos —Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur— y superaría el de Japón, Estados Unidos, China y la Unión Europea en su conjunto.

El mandatario señaló que, ante la llegada de la era inteligente, su gobierno impulsará diez estrategias para promover el desarrollo de la IA, con inversiones enfocadas en tres áreas clave: computación cuántica, fotónica de silicio y robótica.

El objetivo, dijo, es que todas las industrias integren herramientas de inteligencia artificial y amplíen su uso en diversos sectores, permitiendo que Taiwán mantenga su liderazgo tecnológico global y refuerce su competitividad internacional en los próximos años.

La semana pasada, la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) informó que el PIB taiwanés creció 7.64% interanual en el tercer trimestre, por encima de lo previsto por los analistas, impulsado por las exportaciones de productos tecnológicos y chips avanzados.

En los primeros tres trimestres del año, el PIB acumuló un crecimiento de 7.06% frente al mismo periodo de 2024, y el organismo estima que la economía del país se expandirá 4.45% en 2025.

Sede del principal fabricante mundial de semiconductores, TSMC, y del mayor ensamblador de productos electrónicos, Foxconn, Taiwán registró una expansión del 4.84% en 2024, cifra superior a las proyecciones iniciales del gobierno gracias al dinamismo de sus exportaciones.