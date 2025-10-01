Taiwán descarta dividir producción de chips con EU

El Gobierno de Taiwán aseguró que la propuesta de EU de un acuerdo 50-50 no corresponde al rumbo de cooperación en cadenas de suministro que actualmente se negocia entre ambos países

Taiwán no se ha comprometido a dividir a partes iguales su producción de chips con Estados Unidos ni aceptará ese esquema como condición para alcanzar un acuerdo comercial con Washington, afirmó este miércoles la viceprimera ministra Cheng Li-chiun a su regreso de la capital estadounidense.

Cheng aseguró que nunca se ha asumido un compromiso de reparto 50-50 y que esa propuesta proviene únicamente de la parte estadounidense. Añadió que el equipo negociador taiwanés no ha hecho tal compromiso y que la idea difiere del rumbo de inversión y cooperación en cadenas de suministro que actualmente se discute entre ambos gobiernos.

Estas declaraciones se dan pocos días después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reconociera que la Administración de Donald Trump estaba presionando a Taiwán para aceptar un acuerdo de fabricación de semiconductores bajo un esquema 50-50.

El funcionario explicó que la propuesta consistía en producir la mitad de los chips en Estados Unidos y la otra mitad en Taiwán, aunque no aclaró si se refería al total de la producción de la isla o únicamente a la destinada al mercado estadounidense.

La viceprimera ministra llegó este miércoles de madrugada a Taipéi tras concluir la quinta ronda de negociaciones comerciales con Washington, realizada a finales de septiembre. Durante su visita, el equipo taiwanés sostuvo reuniones con Lutnick y con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en las que se abordaron temas como los aranceles recíprocos, los posibles gravámenes sobre los chips relacionados con la sección 232 y la cooperación en cadenas de suministro.

El Yuan Ejecutivo informó en un comunicado que ambas partes dialogaron de manera concreta sobre la reducción de aranceles recíprocos —que actualmente alcanzan el 20%—, además de discutir el acceso a beneficios preferenciales vinculados a la sección 232, con lo que se lograron ciertos avances.

En cuanto al plan de cooperación en cadenas de suministro, las negociaciones continúan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El Gobierno taiwanés señaló que su objetivo es sostener discusiones más completas sobre los beneficios preferenciales aplicables a los productos bajo investigación conforme a la sección 232.

Las autoridades isleñas subrayaron que insistirán en proteger tanto el interés nacional como el industrial durante el proceso de negociación. Añadieron que una vez que ambas partes alcancen un consenso sobre aranceles, beneficios de la sección 232 y cooperación en cadenas de suministro, se convocará una reunión de cierre para concretar un acuerdo comercial entre Taiwán y Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales, el superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos superó los 70,000 millones de dólares en los primeros siete meses del año, prácticamente lo mismo que durante todo 2024, impulsado por el aumento de las compras de semiconductores y productos de alta tecnología.