Taiwán enfrenta más de 2.8 millones de ciberataques diarios en 2025

Las autoridades taiwanesas registran millones de ataques diarios y señalan al Partido Comunista Chino como responsable de campañas de espionaje y desinformación en redes sociales

La Red de Servicios Gubernamentales del Ejecutivo taiwanés ha registrado un promedio de 2.8 millones de ciberataques diarios en lo que va del año, informó la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, en medio del aumento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

Según un informe citado por la agencia CNA, los ataques se concentraron en áreas relacionadas con proyectos de infraestructura crítica y con información confidencial sobre la cooperación internacional del gobierno.

Los piratas informáticos dirigieron sus acciones contra sistemas vinculados con la defensa nacional, las relaciones exteriores y las comunicaciones, con el objetivo de obtener información sensible y alterar el desarrollo de infraestructuras estratégicas, detalló la NSB.

El organismo añadió que, en lo que va de 2025, las agencias de inteligencia taiwanesas han identificado más de 1.5 millones de publicaciones con contenido falso o manipulado, difundidas en redes sociales a través de perfiles anómalos que buscaban influir en la opinión pública, fomentar divisiones internas, promover una imagen favorable de China y generar desconfianza hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la NSB, el Partido Comunista Chino estaría detrás de estas operaciones, utilizando estos mensajes para atacar a Taiwán desde dentro y amplificar campañas de desinformación en línea.

La Oficina también informó que 24 personas fueron acusadas en Taiwán por casos de espionaje durante los primeros nueve meses de 2025, entre ellas trece oficiales en activo o retirados.

El organismo denunció que el Ejército Popular de Liberación y las agencias de seguridad y policía de China han organizado una red coordinada y formado un ejército cibernético, integrado también por civiles, para lanzar ataques contra Taiwán y sustraer información confidencial.

En los últimos años, el gobierno taiwanés ha advertido sobre el aumento de las tácticas en zona gris por parte de China, que incluyen el envío de globos aerostáticos más allá de la línea media del Estrecho, la propagación de noticias falsas y el hackeo de sistemas sensibles.

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949 bajo el nombre de República de China y mantiene un sistema político, económico y social distinto al de la República Popular China, consolidándose como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Pekín, sin embargo, considera a la isla como parte inalienable de su territorio y en los últimos años ha intensificado su presión para lograr la reunificación nacional, un objetivo central dentro de la estrategia de largo plazo del presidente Xi Jinping para alcanzar el rejuvenecimiento de la nación china.