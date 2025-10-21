Taiwán establecerá un centro de fotónica de silicio para impulsar la IA

Taiwán planea instalar un centro dedicado a la investigación y desarrollo de fotónica de silicio, con el objetivo de fortalecer su papel en la industria global de semiconductores y sistemas de IA

El gobierno de Taiwán planea crear un centro de fotónica de silicio en la ciudad de Kaohsiung, como parte de su estrategia para fortalecer su papel en el desarrollo global de la inteligencia artificial.

Esta iniciativa busca impulsar la innovación en tecnologías avanzadas de semiconductores y consolidar la posición de la isla como un punto estratégico en la cadena de suministro tecnológica.

Durante una audiencia parlamentaria, el jefe del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Yeh Chun-hsien, informó que el Ministerio de Asuntos Económicos mantiene conversaciones sobre la instalación del centro en Kaohsiung, una ciudad que alberga una de las principales plantas de semiconductores de TSMC. Además, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) construye en la misma zona un complejo especializado en computación avanzada.

La fotónica de silicio permite utilizar las propiedades del silicio para convertir señales eléctricas en pulsos de luz, lo que mejora la velocidad de transmisión de datos y reduce el consumo energético en los circuitos integrados. Esta tecnología se considera esencial para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial de alto rendimiento y bajo consumo.

El gobierno taiwanés ha identificado la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica como áreas prioritarias para la próxima década. Según un informe del Consejo Nacional de Desarrollo, se estima que la fotónica de silicio podría generar un valor de producción de 7 billones de dólares taiwaneses (alrededor de 228,700 millones de dólares estadounidenses) y crear 180,000 empleos bien remunerados para 2028.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el valor de producción podría superar los 15 billones de dólares taiwaneses (unos 490,000 millones de dólares estadounidenses) para 2040, con la creación de más de 500,000 puestos de trabajo especializados. Estas cifras posicionarían a Taiwán como el quinto mayor desarrollador mundial en el ámbito de la inteligencia artificial.