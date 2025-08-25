Taxistas amenazan con parar Nueva York por robotaxis de Waymo

200 mil taxistas podrían dejar de trabajar en los cinco condados si las autoridades no detienen los robotaxis de Waymo, que hoy iniciaron pruebas en Manhattan y Brooklyn

La Federación de Taxistas de Nueva York advirtió a la gobernadora Kathy Hochul, al alcalde Eric Adams y a legisladores que paralizarán la ciudad si no detienen de inmediato la operación de los robotaxis de Waymo, que hoy iniciaron pruebas con cinco vehículos en la ciudad.

Fernando Mateo, portavoz de la Federación, comparó los vehículos autónomos con un cáncer que hay que eliminar y aseguró que si no se detienen, 200 mil personas que trabajan como taxistas, incluidos los taxis amarillos, perderían su fuente de ingreso, afectando a sus familias. Calcula que al menos un millón de personas dependen de su trabajo.

Mateo advirtió que si las autoridades no frenan a Waymo, los taxistas dejarán de trabajar en los cinco condados. Explicó que en los barrios de la ciudad circulan alrededor de 100 mil vehículos conocidos como taxis sin medallón, que no tienen acceso al centro de Manhattan.

Hoy Waymo comenzó a probar cinco vehículos robotizados en la ciudad, algo que Mateo calificó de inaceptable, mientras un grupo de chóferes mostraba carteles rechazando la llegada de la empresa.

Nueva York entregó los primeros permisos para robotaxis, que por ahora operarán en modo de prueba bajo la administración de Waymo, empresa propiedad de Alphabet, la compañía matriz de Google. Los coches ya circulan en zonas de Manhattan y Brooklyn.

Waymo señala en su página de X que los usuarios pueden programar la hora de recogida y planificar su viaje con antelación, mientras la compañía se encarga del resto.

A diferencia de otras ciudades en Estados Unidos donde estos vehículos ya circulan sin conductor, en Nueva York la ley exige que un especialista esté al volante, incluso cuando el coche opere de forma autónoma.

Waymo ya tiene presencia en partes de San Francisco y Los Ángeles, y está sumando operaciones en Silicon Valley y Phoenix. En Austin y Atlanta funciona a través de Uber, y la empresa planea llegar a Washington DC el próximo año.

Mateo también advirtió que permitir estos taxis autónomos en la ciudad es muy peligroso, porque los vehículos no están preparados para reaccionar ante emergencias con ambulancias, bomberos o cualquier situación que requiera una respuesta rápida de quien esté al volante.

Nueva York tiene el tráfico más concurrido e impredecible del mundo, con calles llenas de escolares, personas mayores, repartidores y servicios de emergencia que dependen de conductores humanos capaces de tomar decisiones instantáneas que salvan vidas, algo que ningún robot o algoritmo puede replicar.