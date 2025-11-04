Telefónica pierde 1,080 mde por impacto en AL

Telefónica cerró septiembre con 1,080 millones de euros en pérdidas y 26,970 millones en ingresos, en un contexto marcado por desinversiones y volatilidad cambiaria en Latinoamérica

Telefónica registró pérdidas por 1,080 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 954 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024, debido al impacto de las minusvalías derivadas de la venta de activos en Latinoamérica y a una reducción en sus ingresos.

Sin considerar las operaciones en discontinuación, la compañía habría alcanzado un resultado neto de 828 millones, lo que representa una caída de 45.9% respecto al año anterior, según el reporte enviado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas en Argentina generaron minusvalías por 1,100 millones, mientras que las de Perú ascendieron a 500 mil euros.

Los ingresos consolidados hasta septiembre sumaron 26,970 millones, lo que implica una reducción de 2.8%. Excluyendo el efecto cambiario, habrían crecido 0.4%. En el tercer trimestre, Telefónica obtuvo un beneficio de 276 millones, frente a los tres millones registrados en el mismo periodo de 2024.

La deuda financiera neta se ubicó en 28,233 millones, un descenso de 1.6% respecto al cierre anterior.

Por regiones, los ingresos en España aumentaron 1.7%, alcanzando 9,589 millones; mientras que en Brasil cayeron 4.2%, hasta 6,966 millones; en Alemania bajaron 3.7%, a 6,055 millones; y en Hispam retrocedieron 11.3%, hasta 3,152 millones.

El tipo de cambio afectó negativamente en 1,015 millones, principalmente por la depreciación del real brasileño.

La empresa atraviesa un periodo marcado por la venta de activos en Argentina y Perú durante el primer semestre, así como por el cierre de operaciones en Uruguay y Ecuador, los días 7 y 30 de octubre respectivamente. Además, se mantiene el acuerdo de venta en Colombia, pendiente del cumplimiento de ciertas condiciones de cierre.

Telefónica confirmó que mantendrá su dividendo de 0.30 euros por acción en 2025, con pagos programados para el 18 de diciembre y en junio, este último sujeto a aprobación por parte de la junta de accionistas.

La compañía reportó 350.18 millones de accesos de clientes, prácticamente sin cambios (0.1% menos que en 2024). Los accesos de fibra hasta el hogar crecieron 8.3%, alcanzando 16.4 millones, mientras que los mayoristas aumentaron 5.2%, hasta 28.8 millones. Los accesos de TV de pago disminuyeron 2%, quedando en 8.7 millones, y los de contrato bajaron 3.2%, hasta 115.7 millones.

A septiembre de 2025, la cobertura 5G de Telefónica alcanza 94% en España, 98% en Alemania, 66% en Brasil y 80% en Reino Unido.