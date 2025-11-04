Telefónica se va de México, Chile y Venezuela

Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela, dentro de un plan que prioriza España, Alemania, Reino Unido y Brasil

Telefónica confirmó su salida de Hispanoamérica, donde todavía opera en México, Chile y Venezuela, como parte de su nuevo plan estratégico 2026-2030.

La multinacional española de telecomunicaciones ratifica así su objetivo de concentrarse en sus cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, explicó que la salida de Hispanoamérica forma parte del plan de desinversiones que inició en 2019. Esto implica abandonar México, Chile y Venezuela, además de Colombia, que aún sigue en proceso de venta avanzado.

Esta decisión se da después de la venta de las filiales en Uruguay y Ecuador en octubre, y de Argentina y Perú durante el primer semestre del año. Las minusvalías por estas desinversiones han generado que la compañía registre pérdidas en sus resultados recientes.

En los primeros nueve meses del año, Telefónica reportó una pérdida de 1,080 millones de euros, frente a las ganancias de 954 millones obtenidas en el mismo periodo de 2024. Sin considerar las minusvalías en Argentina y Perú, la compañía habría tenido un resultado neto de 828 millones de euros. Murtra no precisó un horizonte temporal para la salida de México, Chile y Venezuela, con el fin de no afectar las negociaciones con posibles compradores.

Sobre la salida de Venezuela, Murtra aclaró que se trata de una decisión estratégica de la compañía y no de naturaleza política, derivada del plan iniciado en 2019 y confirmado en el plan actual.

Caída de ingresos en Hispanoamérica

La unidad de Hispanoamérica, que incluye todos los países de Latinoamérica excepto Brasil, registró una caída del 11.3% en ingresos durante los primeros nueve meses del año, hasta los 3,152 millones de euros (3,627.6 millones de dólares). Ajustando por tipo de cambio, la caída fue de 3.1%, en un contexto marcado por las desinversiones. Esta unidad representa 12% de los ingresos totales del grupo y 7 % del ebitda orgánico, según datos publicados en la CNMV.

Entre los hitos destacados, Telefónica reportó un crecimiento orgánico del ebitda de 1.2% en el tercer trimestre, impulsado principalmente por México, aunque en términos reportados cayó 11.1%, hasta 206 millones de euros.

En Chile, la compañía mejoró el desempeño comercial en clientes de contrato y banda ancha, pese a que los ingresos bajaron 2.8%. En Colombia los ingresos descendieron 5.7% por la pérdida de un contrato público relevante. En México, el ebitda creció 3.1% en los primeros nueve meses y 25.2% en el tercer trimestre, consolidando su contribución a la unidad regional.