Telegram abre centro de inteligencia artificial en Kazajistán

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, presentó en Astaná el laboratorio Alem AI, un centro especializado en inteligencia artificial desarrollado junto al clúster supercomputacional de Kazajistán

Pável Dúrov, el empresario y fundador de la red social Telegram, anunció este jueves la apertura de un centro de inteligencia artificial en Kazajistán.

Durante el foro internacional Digital Bridge 2025, Dúrov explicó que el primer proyecto se desarrollará en colaboración entre Telegram y el clúster supercomputacional de Kazajistán, impulsado por el Ministerio de Digitalización del país. Señaló que la iniciativa, denominada Alem AI, busca integrar tecnologías de inteligencia artificial y blockchain.

Ese mismo día, el multimillonario se reunió con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, con quien analizó la posibilidad de implementar proyectos conjuntos en materia de inteligencia artificial.

La oficina presidencial informó que Tokáyev destacó los esfuerzos de Telegram para apoyar el avance digital del país. La última visita de Dúrov a Kazajistán se registró el año pasado.