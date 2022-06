Terra crea una multitud de criptoperdedores

El desmantelamiento esta semana de la moneda estable Algoritmica TerraSD y su token hermano Luna, tiene ramificaciones para todas las criptomonedas.

Primero, está el impacto inmediato: el rápido colapso de un par de criptomonedas que algunas veces fue popular, envió un efecto dominó a toda la industria, lo que contribuyó a la caída en picada de los precios de las monedas que eliminó cientos de miles de millones del valor de mercado de activos digitales, y avivó las preocupaciones sobre la fragilidad potencial de las empresas de activos digitales.

Luego están los efectos colaterales. Además de generar pérdidas punitivas para los usuarios individuales y las empresas de inversión, el fracaso espectacular de un favorito del mercado como Terra, amenaza con tener un efecto de enfriamiento en las recaudaciones de fondos que han aumentado las valoraciones de las empresas emergentes de criptomonedas en los últimos años.

Es posible que los capitalistas de riesgo, que durante mucho tiempo han sido algunos de los mayores impulsores de la industria, ahora no tengan la misma tolerancia al riesgo, especialmente aquellos atrapados directamente en el fuego cruzado.

‘Es algo cuya escala nunca ha visto la criptografía en términos de un proyecto de los cinco principales, que simplemente implosiona’, dijo Matt Walsh, socio fundador de Castle Iceland Ventures, una empresa de capital de riesgo centrada en blockchain. Casi 45 mil millones de dólares se evaporaron de las capitalizaciones de mercado de TerraUSD y Luna en el transcurso de una semana, según CoínGecko.

Las monedas estables respaldadas por reservas en lugar de algoritmos también parecían mejores opciones. Pero son las pérdidas de estos hematomas de los últimos días las que resonarán.

‘Los mayores perdedores de todo esto serán los minoristas, que no entendieron los riesgos que estaban tomando’, dijo Kyle Samani, socio fundador y gerente de la firma de Cristo VC cofundador y socio gerente de la firma de Crypto VC Multicoin Capital.

‘Si está en medio de un período de recaudación de fondos, ciérrelo’, comentó Chris McCann, socio general de Race Capital. ‘Si no lo eres, no lo hagas ahora. Ahora no es el momento”’