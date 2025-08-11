Tesla busca vender electricidad a hogares en Reino Unido

Tesla presentó una solicitud ante el regulador británico para obtener licencia y suministrar electricidad residencial, lo que la pondría a competir con grandes firmas energéticas en Inglaterra, Gales y Escocia

Tesla envióo una solicitud a la autoridad reguladora de energía del Reino Unido una licencia para proveer electricidad a viviendas en Inglaterra, Gales y Escocia.

Si la solicitud es aprobada, la compañía que dirige Elon Musk entrará en competencia con las grandes compañías energéticas que actualmente abastecen este servicio esencial.

La petición ante la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem) fue presentada a finales del mes pasado por Tesla Energy Ventures Limited, con sede en Mánchester.

Además de ser reconocida como fabricante de vehículos eléctricos, Tesla opera un negocio de almacenamiento de energía con baterías y generación solar.

En 2024, sus ingresos por la venta de celdas solares, baterías y otros productos energéticos casi se duplicaron, con un aumento de mil 500 millones de dólares, equivalente a un 93% más que el año anterior.

La semana pasada, Musk, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, recibió un paquete de compensación valuado en 29 mil millones de dólares. Tesla ya provee electricidad residencial en Texas.

La solicitud se presenta en un momento en que las ventas de vehículos de la compañía muestran una caída sostenida. Entre abril y junio, los ingresos del negocio automotriz disminuyeron 16% y los ingresos totales bajaron 12%, según el último informe financiero. Las ventas de los modelos más populares, el Model Y y el Model 3, retrocedieron 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los modelos más costosos, incluido el Cybertruck, registraron una baja del 52%.

En julio, las ventas de Tesla en el Reino Unido se desplomaron 60% en comparación con el mismo mes de 2024, según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT). En el conjunto de Europa, las ventas anuales cayeron 22%, de acuerdo con cifras de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Esta caída global en las ventas se atribuye en gran parte a la creciente competencia de fabricantes de vehículos eléctricos, especialmente de China, así como a las reacciones por la actividad política de Musk.

En 2023, Tesla publicó una vacante para un jefe de operaciones con el fin de dirigir Tesla Electric en el Reino Unido, indicando que el objetivo era acelerar la transición hacia la energía sostenible y mejorar la experiencia del cliente en el mercado eléctrico residencial y en plantas de energía virtuales, para aprovechar al máximo la capacidad de generación distribuida y apoyar la transición de la red eléctrica hacia un suministro 100% renovable.