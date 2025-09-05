Tesla propone a Musk compensación récord de 1 billón de dólares

Tesla planteó un paquete de compensación sin precedentes para Elon Musk, condicionado al cumplimiento de objetivos estratégicos ligados a inteligencia artificial y sistemas autónomos

La junta directiva de Tesla presentó una propuesta de compensación para Elon Musk que podría alcanzar un valor de 1 billón de dólares si la compañía logra ciertos objetivos de alto rendimiento.

De aprobarse, se convertiría en el paquete de compensación más grande en la historia corporativa, reflejando la apuesta de Tesla por consolidarse como una empresa tecnológica más allá de la fabricación automotriz.

El plan contempla hitos ambiciosos vinculados con la expansión de productos basados en inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas autónomos.

A inicios de este año, la junta ya había aprobado un paquete provisional de alrededor de 29,000 millones de dólares en acciones restringidas, diseñado para garantizar la permanencia de Musk al frente de Tesla al menos hasta 2030, periodo en que la compañía acelera su estrategia centrada en IA.