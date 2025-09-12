TikTok enfrenta fecha límite en Estados Unidos

El 17 de septiembre vence el plazo para que ByteDance ceda el control de la aplicación a una empresa con capital no chino; de no lograrlo, TikTok dejará de operar en territorio estadounidense

China y Estados Unidos celebrarán en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, donde uno de los temas centrales será el futuro de TikTok.

La aplicación enfrenta un posible apagón en territorio estadounidense el 17 de septiembre si no se logra un acuerdo con las autoridades chinas para crear una nueva sociedad que la administre.

El Departamento del Tesoro de EU informó que su secretario, Scott Bessent, viajará a España y Reino Unido entre el 12 y el 18 de septiembre. En la capital española se abordarán asuntos clave de interés común en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo el caso TikTok.

La disputa en torno a la aplicación se arrastra desde hace meses y su permanencia en Estados Unidos se ha pospuesto en tres ocasiones desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. La primera fue el 20 de enero de 2025, día en que firmó una orden ejecutiva en su toma de posesión. La segunda ocurrió en abril, cuando se esperaba un acuerdo para dividir TikTok en una empresa con capital estadounidense. La tercera prórroga llegó el 20 de junio.

Washington sostiene que, por motivos de seguridad nacional, ByteDance debe desligarse de su matriz en China para que TikTok pueda operar en el país.

Durante la administración de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado adversario antes del 20 de enero de 2025. Al no cumplirse este requisito, la aplicación dejó de funcionar unas horas hasta que Trump firmó la orden ejecutiva que le devolvió la operación.

La nueva fecha límite para que ByteDance se retire y ceda el control a otra compañía está fijada para el 17 de septiembre de 2025. Trump ha afirmado que existen varios inversores interesados en la plataforma.

Para mediados de 2025, numerosos países ya habían limitado el uso de TikTok en dispositivos de funcionarios y empleados gubernamentales. Desde diciembre de 2019, el Ejército de Estados Unidos había prohibido a sus soldados tener la aplicación, al considerarla una amenaza de seguridad.

Cronología del conflicto