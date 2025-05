TikTok incumple ley en Europa

La Comisión Europea concluye que TikTok no cumple con las normas de transparencia publicitaria y podría recibir una multa millonaria si no corrige las fallas detectadas

La Comisión Europea informó este jueves a TikTok que, según sus conclusiones preliminares, la plataforma no cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA), al no contar con un repositorio de anuncios accesible. Esta omisión podría derivar en sanciones si no se corrige o justifica adecuadamente.

De acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, el repositorio actual no permite una revisión completa de los riesgos vinculados a los sistemas de publicidad y segmentación de la plataforma. Según explicó, esta herramienta debería permitir detectar campañas fraudulentas, amenazas híbridas, operaciones de desinformación y publicidad falsa, especialmente en contextos electorales.

La Comisión detectó que TikTok no proporciona información suficiente sobre el contenido de los anuncios, los usuarios a los que se dirigen ni sobre quién los financia. Además, el sistema no permite realizar búsquedas detalladas, lo que limita su utilidad pública.

Virkkunen enfatizó que es importante que la ciudadanía sepa quién está detrás de los mensajes que consume, ya sea para proteger la integridad electoral, la salud pública o prevenir fraudes publicitarios.

Estas conclusiones preliminares se derivan de una investigación profunda basada en documentos internos de la empresa, pruebas directas de sus herramientas y entrevistas con expertos. Aun así, Bruselas aclaró que estos hallazgos no determinan de forma definitiva el resultado del procedimiento.

TikTok podrá ejercer su derecho a la defensa, revisando los documentos del expediente y enviando una respuesta formal. Mientras tanto, la Comisión consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales.

Si se confirma el incumplimiento, la Comisión podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa, además de establecer un periodo de vigilancia reforzada. También se contempla la posibilidad de sanciones periódicas si persiste el incumplimiento.

En respuesta, TikTok afirmó que apoya los objetivos del reglamento y que está trabajando en mejorar sus herramientas de transparencia publicitaria, aunque manifestó desacuerdo con algunas interpretaciones del organismo europeo. También señaló que la Comisión debería emitir lineamientos claros en lugar de guiarse por conclusiones preliminares. La empresa reiteró su compromiso con el cumplimiento normativo y subrayó la importancia de una aplicación justa y uniforme.

La investigación comenzó el 19 de febrero de 2024, cuando se abrió un expediente formal para determinar si la plataforma había violado la DSA. Además de la transparencia en publicidad, también se analizan temas como el impacto de sus algoritmos, las medidas de protección para menores, los sistemas de verificación de edad y el acceso a datos por parte de investigadores.

A esto se suma otro procedimiento abierto en diciembre de 2024, centrado en cómo TikTok gestiona los riesgos en procesos electorales y en el discurso público, una investigación que continúa como prioridad.

Por otro lado, la Comisión activó una herramienta de denuncia para que trabajadores o personas con información relevante puedan reportar incumplimientos de forma anónima, contribuyendo a la supervisión de las grandes plataformas digitales y motores de búsqueda.

La Comisión reiteró que la transparencia sobre quién financia los anuncios y cómo se segmenta el público es clave para proteger el interés público.