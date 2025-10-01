TikTok lanza Programa de Recompensas para Creadores en México

A partir del 1 de octubre, creadores mexicanos que cumplan con métricas de seguidores, visualizaciones y Normas de la Comunidad podrán recibir recompensas económicas por su contenido en TikTok

TikTok anunció el lanzamiento del Programa de Recompensas para Creadores en México, una iniciativa que busca otorgar compensaciones económicas a usuarios que generen contenido original en formato de video largo (más de un minuto), siempre que cumpla con las Normas de la Comunidad.

El programa responde a la tendencia de consumo dentro de la plataforma, donde los videos de mayor duración representan aproximadamente el 50% del tiempo de visualización.

Requisitos de participación

Para acceder al programa, los usuarios deben tener una cuenta personal, no gubernamental, de medios o empresarial; contar con al menos 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días a partir del 1 de octubre; ser mayores de edad; configurar la cuenta como pública; residir en México y cumplir con las Normas de la Comunidad.

El registro se realiza desde TikTok Studio, seleccionando la opción Programa de Recompensas para Creadores.

Esquema de beneficios

Recompensas optimizadas: Cálculo de pagos mediante una fórmula que prioriza originalidad, duración de reproducción, valor de búsqueda e interacción con la audiencia.

Herramientas de análisis: Acceso a un panel de control con métricas en tiempo real sobre ingresos y rendimiento de los videos.

Academia de Creadores: Plataforma con recursos formativos relacionados con creación de contenido, gestión de cuentas y monetización.

Centralización de recompensas: Módulo que concentra información sobre ingresos y casos de estudio de otros creadores.

Método de pago: Transferencias a través de TikTok Wallet o PayPal los días 15 de cada mes. Se contempla un mecanismo de apelación en caso de incidencias.

Procedimientos adicionales

Los videos que no sean elegibles para recompensas podrán ser apelados dentro de los 30 días posteriores a la notificación de exclusión, y la apelación se gestiona desde la sección de Mensajes en la aplicación. El programa requiere el cumplimiento estricto de las Normas de la Comunidad y los Términos de Servicio de TikTok.

Lineamientos técnicos para los creadores

Publicar contenido alineado con las Normas de la Comunidad.

Utilizar herramientas de edición integradas en TikTok o CapCut.

Explorar videos de entre 1 y 60 minutos en formato vertical u horizontal.

Incorporar texto, efectos, filtros y funciones de interacción.

Revisar métricas y optimizar estrategias mediante TikTok Studio.

Usar la Biblioteca Ilimitada de Sonidos o audios originales con verificación de derechos de autor.

Subir videos en lote o programar publicaciones desde la versión web.

Con esta implementación, TikTok amplía su esquema de monetización en México bajo un marco técnico que prioriza métricas de rendimiento, cumplimiento normativo y escalabilidad del contenido.