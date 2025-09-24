TikTok lidera descargas en México con más de 6 millones

TikTok encabeza el ranking de aplicaciones móviles en México, seguida de Temu con 2.8 millones y Mercado Libre con 2.6 millones de descargas

TikTok se ubicó como la aplicación más descargada en México, con más de 6 millones de instalaciones, reafirmando su posición como líder del entretenimiento digital.

Según datos de AppMagic y Mobile Time, el ecosistema de aplicaciones móviles en el país combina tendencias de entretenimiento, comercio electrónico, inteligencia artificial y moda circular.

En el sector del comercio electrónico, Temu ocupa el segundo lugar con 2.8 millones de descargas, seguida de Mercado Libre con 2.6 millones, demostrando la fuerza de estas plataformas en la experiencia de compra online.

Tubi TV alcanzó el cuarto puesto con 2.1 millones de instalaciones, impulsada por su modelo gratuito con publicidad breve, mientras que Roblox se mantiene en quinto lugar, destacando el interés por los juegos en línea entre los jóvenes mexicanos.

La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT ingresó al top 10 con más de 1.5 millones de descargas, y junto con WhatsApp, Facebook e Instagram, evidencia que las aplicaciones de mensajería y redes sociales siguen siendo indispensables en la vida digital.

En el segmento de moda circular, GoTrendier superó el millón de descargas en el último año, consolidándose como líder en consumo responsable y moda sostenible. La plataforma permite comprar y vender ropa de segunda mano, prolongando la vida útil de las prendas y reduciendo el impacto ambiental del sector textil.

A nivel global, entre enero y marzo de 2025, las aplicaciones más descargadas fueron Instagram (137 millones), TikTok (136 millones), ChatGPT (114 millones), Facebook (109 millones), WhatsApp (108 millones) y Temu (90 millones), según Sensor Tower.