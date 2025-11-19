TikTok refuerza seguridad con herramientas de IA

TikTok presentó herramientas para detectar y etiquetar contenido generado por inteligencia artificial, además de un nuevo espacio de bienestar digital para fomentar hábitos más conscientes

TikTok presentó nuevas herramientas para detectar, etiquetar y analizar contenido generado por inteligencia artificial, con las que busca reforzar la seguridad y eliminar cuentas que difunden odio y violencia.

Durante su Foro Europeo de Seguridad, la plataforma dio a conocer un nuevo espacio dentro de la aplicación llamado Tiempo y Bienestar, diseñado para fomentar hábitos digitales más conscientes.

Valiant Richey, director global de divulgación y colaboración, destacó que la seguridad es la base de TikTok, que cuenta con mil millones de usuarios, de los cuales 200 millones están en Europa.

En las próximas semanas, TikTok empezará a añadir una marca de agua invisible para identificar contenido generado por IA, lo que dificultará su eliminación y permitirá etiquetarlo de manera más confiable. Hasta ahora, la plataforma ha marcado 1,300 millones de videos y exige a los creadores etiquetar correctamente el contenido generado por IA.

Además, se probará un control para que los usuarios determinen cuánto contenido de IA quieren ver en su feed Para ti, y se lanzará un fondo de dos millones de dólares para crear contenido educativo sobre alfabetización y seguridad en IA.

Este año, TikTok eliminó 17 redes de cuentas que difundían ideologías extremistas y 6,5 millones de videos que infringían sus normas, menos del 2% del total de contenido infractor. Las redes de odio utilizan cuentas de apariencia inocua o lenguaje cifrado para evitar la detección.

La plataforma combina IA y equipos humanos para moderar el contenido, con un descenso del 76% de intervención humana en contenido gráfico el año pasado, mientras que la IA identificó el doble de comentarios no permitidos.

El espacio Tiempo y Bienestar ofrece sonidos relajantes, ejercicios de respiración y un diario de afirmaciones, además de cuatro Misiones Bienestar dirigidas a adolescentes para fomentar hábitos digitales equilibrados, como limitar el uso nocturno o monitorear el tiempo en la plataforma.