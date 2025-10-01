Tilly Norwood, primera actriz creada con IA desata polémica en Hollywood

Creada por la compañía británica Particle6, Tilly Norwood ya cuenta con agencia de representación, pero su aparición generó resistencia entre actores y sindicatos en Hollywood

Hace unos días, en el Festival de Zúrich se presentó oficialmente la primera actriz creada con inteligencia artificial, Tilly Norwood, y la reacción de Hollywood no tardó en llegar. El sindicato SAG-AFTRA manifestó este martes su rechazo a la sustitución de intérpretes humanos por versiones sintéticas.

La actriz fue desarrollada en mayo por la compañía británica de IA Particle6, aunque apenas se sabía de ella hasta que en Zúrich se anunció que será representada por la agencia británica Xicoia, dedicada a crear, gestionar y monetizar estrellas digitales.

La presidenta de ambas compañías, la holandesa Eline van der Velden, señaló durante el festival que han venido trabajando de manera discreta en proyectos de inteligencia artificial y que habrá más anuncios en los próximos meses. En el caso concreto de Norwood, aseguró que el objetivo es convertirla en la próxima gran estrella y agregó que los profesionales del cine empiezan a darse cuenta de que la creatividad no tiene por qué estar limitada por un presupuesto.

Van der Velden afirmó que al público lo que le importa es la historia y no si la estrella tiene pulso. Destacó que Tilly ya genera interés entre agencias de talento y seguidores, y sostuvo que la era de los actores sintéticos no está por venir, sino que ya comenzó. Posteriormente matizó que Norwood no busca reemplazar a un ser humano, sino que se trata de una obra creativa, una forma de arte. Defendió que la inteligencia artificial es una herramienta más de expresión, comparable a un pincel, útil en el teatro, el cine, la pintura o la música.

Sin embargo, la aparición de Norwood ha generado fuertes reacciones, principalmente del sindicato SAG-AFTRA, que representa a unos 160 mil actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, cantantes y otros profesionales del entretenimiento. La organización señaló que Tilly Norwood no es una actriz, sino un personaje generado por un programa informático entrenado con el trabajo de numerosos intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación.

El sindicato subraya que se trata de una actriz virtual sin experiencia vital, sin emociones y que, según lo observado, no logra conectar con la audiencia. Además considera que crear este tipo de intérpretes no soluciona ningún problema, sino que añade el riesgo de utilizar actuaciones robadas que dejan sin empleo a los actores, amenazan su sustento y devalúan el arte humano.

También advirtió a los productores que no pueden usar intérpretes sintéticos sin cumplir las obligaciones contractuales que establecen notificación y negociación previas.

La controversia ya provocó reacciones entre actrices que se sienten amenazadas por la creación de figuras generadas por IA. Emily Blunt calificó el fenómeno como aterrador y expresó sorpresa ante el realismo de la imagen de Norwood, al tiempo que pidió no perder la conexión humana en el cine.

Por su parte, la mexicana Melissa Barrera manifestó su molestia en redes sociales, donde pidió a los actores representados por el agente involucrado en este proyecto que reaccionen de inmediato. Calificó el hecho como repulsivo y advirtió sobre las consecuencias de estas prácticas.