Tired Girl, el nuevo ‘trend’ en TikTok de lucir cansada

La tendencia de maquillaje que triunfa en TikTok celebra las ojeras, piel pálida y labios apagados

La última moda de belleza en TikTok no busca un rostro perfecto ni fresco, sino todo lo contrario: verse cansada.

La tendencia, conocida como Tired Girl, consiste en maquillaje que simula ojeras, piel pálida y labios apagados, celebrando la apariencia de no haber dormido.

La actriz Jenna Ortega se ha convertido en la cara de esta tendencia gracias a su papel en Merlina, la serie de Netflix de Tim Burton. En el estreno de la segunda temporada en Londres, Ortega lució ojos ligeramente difuminados con sombras oscuras, piel pálida y labios morados, recreando en la alfombra roja el mismo estilo que lleva en pantalla.

No es la única. Actrices como Lily Rose-Depp, la modelo y cantante Gabbriette, y las influencers Emma Chamberlain, Danielle Marcan y Lara Violetta han adoptado el estilo en distintas versiones, desde ojeras marcadas hasta sombras difuminadas que crean un efecto desordenado y rebelde. En TikTok, la categoría Tired Girl ya tiene cientos de tutoriales que explican cómo lograr el look de apariencia cansada, algunos con más de 300 mil vistas.

Violetta, por ejemplo, difumina sombra oscura bajo sus ojos para lograr un estilo que ella llama ‘mugre elegante’, y asegura que las ojeras son chic porque requieren esfuerzo. El resultado general es un maquillaje desordenado pero con personalidad, que celebra la autenticidad y rompe con los estándares de perfección.

La tendencia se diferencia de otros estilos como el gótico, el grunge o el aegyo-sal coreano. Según expertos en moda y tendencias, Tired Girl pertenece al fenómeno ‘core’ de internet, donde estéticas como cottagecore o Barbiecore muestran estados de ánimo o identidad de forma rápida y visual.

En la serie, el maquillaje de Ortega busca resaltar sus rasgos naturales sin cubrir completamente las sombras bajo sus ojos, y los labios con apariencia mordida refuerzan la idea de un look espontáneo y despreocupado. El personaje transmite que no dedica horas a su apariencia, priorizando sus actividades y misterios, lo que contrasta con los ideales tradicionales de belleza pulida.

Aunque probablemente Tired Girl sea una moda pasajera, refleja la búsqueda de autenticidad y vulnerabilidad de la generación Z, mostrando que es posible lucir ‘real’ incluso en un mundo obsesionado con la perfección.