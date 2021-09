Top 6 integraciones digitales que llevarán tu e-commerce al siguiente nivel

Hay quien piensa que crear un eCommerce es tan fácil como abrir una página web y subir los productos. Cualquiera que haya tenido o tenga un eCommerce sabe que es un trabajo continuo de mantenimiento y mejora.

Sí, es cierto que se puede tener un comercio virtual y dejarlo estar, pero no podemos pretender que nuestro negocio tenga éxito si no le prestamos la atención que necesita.

Es un trabajo diario y constante, al igual que un negocio físico, pero en un ambiente en el que constantemente se está innovando y la competencia no para de crecer.

Por eso, como sabemos que no es un trabajo fácil, vamos a intentar facilitarte el día a día y hacer una pequeña lista de herramientas y softwares para integrar tu eCommerce en el mundo digital.

6 Herramientas Digitales Para Integrar Tu eCommerce En El Mundo Digital

Ya sea que tengas un negocio digital asentado o que estés recién dando tus primeros pasos, siempre hay mejoras que se pueden hacer y que quizás desconocemos.

Toda digitalización que se pueda llevar a cabo ayudará a automatizar procesos, lo que se traduce en ahorrar tiempo y, por tanto, también dinero. De esta manera, podremos dedicar más tiempo y fuerzas en cosas más importantes para hacer crecer nuestro negocio.

1. ERP

Un ERP ― Enterprise Resource Planning ― es quizás la herramienta más útil para llevar tu negocio de manera ágil y ordenada. Cuando hablamos de ERP hablamos de integración, de planificación y de unificación de la estructura.

Si bien fueron creados sobre todo para manejar las finanzas, estas herramientas han evolucionado tanto que hoy en día podemos tener bajo un mando único las cuentas, los clientes, el stock, recursos humanos y muchos departamentos más. Todo esto, manteniendo aún su propia independencia.

Quizás pienses que tu negocio no es tan grande o no tiene detrás una estructura tan grande como para necesitar un programa. Quizás sea cierto, pero por qué no aprovechar una herramienta que nos puede ahorrar mucho tiempo.

Un ERP nos ayuda también a no olvidar impuestos o tasas y, así, evitar multas. Y no solamente impuestos genéricos, también locales. Una prueba de ello son aquellos negocios ― digitales y físicos ― de la zona de Guipúzcoa se han visto beneficiados de su uso con la llegada de Ticket-BAI ya que no necesitaron tener que implementar un software específico para esto.

Ya sea para darte una mano con los tediosos números y las finanzas, o para mantener ordenada la estructura y los departamentos de tu negocio, un ERP es la mejor opción.

2. Gestor de redes sociales

No existe una sigla elegante para hablar de este tipo de herramientas, pero eso no quiere decir que no sean importantes ni utilizadas por muchísimas empresas y negocios.

Si en pleno siglo XXI no tienes redes sociales es porque tienes que ponerte al día, y mucho. La importancia que tienen las redes sociales en la sociedad se refleja también en los negocios y las empresas ya que es una gran manera de darnos a conocer y llegar a un público inmenso.

A través de las redes sociales podemos interactuar con aquellos que ya son nuestros clientes y fidelizarlos; con potenciales clientes y convencerlos de que nos elijan; resolver dudas y crear una identidad propia que nos distinga frente a los demás.

La atención al cliente es primordial para crear una buena imagen y dejar al cliente satisfecho, una respuesta rápida, útil y amable puede hacer que no se piensen dos veces antes de volver a solicitar nuestros servicios.

Sin embargo, existen varias redes sociales y cuidar todos los perfiles al mismo tiempo puede requerir mucho tiempo. Por eso, una herramienta en la que podamos llevarlos todos al mismo tiempo nos es de gran ayuda.

Se puede publicar el mismo contenido en todas las redes a la vez o personalizarla en base al perfíl de cada red. Todo de manera fácil y rápida. Si tienes redes sociales ― y en el año 2021 deberías tener ― debes tener un gestor para que te ayude a mantener el orden.

3. CMS

Volvemos a la siglas con una de las herramientas más específicas, pero no por eso poco importante. Un CMS ― Content Manager System ― es imprescindible para cualquier tienda online.

La tienda online es la cara visible de tu eCommerce, por eso hay que prestarle mucha atención ya que es lo primero que verán nuestros clientes o futuros clientes. Tiene que ser clara, limpia, ordenada e intuitiva. La mejor manera para ordenar de manera eficaz el contenido de nuestra tienda online es a través de un CMS.

Muchos dueños de tiendas online probablemente ya tengan uno que viene de serie, seguramente muy limitado, y creen que mudar todo su negocio no valga la pena.

No podrían estar más equivocados, la mayoría de los CMS vienen con herramientas integradas para que la transferencia de los datos sea fácil y cómoda.

Por eso, si estás dudando entre cambiar de CMS por miedo a que la integración sea complicada, te recomendamos investigar bien ya que es posible que estés perdiendo la oportunidad de estar utilizando un CMS muy superior.

Y si eres de esos pocos eCommerce que no utilizan un CMS, no se nos ocurren motivos para que aún no lo hagas, así que no pierdas más tiempo y empieza a implementarlo en tu negocio.

4. Analítica

Esta palabra te sonará rara y ajena al mundo de los eCommerce, pero la analítica de las herramientas más útiles que podemos encontrar hoy en día.

Son gratuitas y fácilmente implementables, pero es necesario saber utilizarlas y leer sus datos para saber sacarle partido al 100%. La más utilizada es Google Analytics, pero existen varias herramientas distintas que cumplen con la misma función.

Estas herramientas se integran fácil y rápidamente en nuestra página web y se encargan de analizar y estudiar todos los datos de nuestra tienda online. Desde las visitas, el origen, el tiempo que pasa en nuestra página y en qué página o producto específico se detienen más tiempo.

Estos datos pueden ayudarnos a entender si nuestra página es todo lo intuitiva que puede ser, si hay algún producto al que deberíamos darle más atención o a aprender cuales son las costumbres de nuestros clientes.

Si conocemos a nuestros clientes, podremos hacer que su experiencia de compra sea óptima y adelantarnos a sus necesidades. Toda esta información, si bien utilizada, es muy valiosa desde el punto de vista de marketing. Está en cada uno saber cómo interpretarlos y aprovecharlos.

5. CRM

Volvemos a las siglas para hablar del programa que más nos ayuda de cara a los clientes. Las redes sociales nos ayudan a interactuar con ellas, la analítica para entenderlas, pero necesitamos un CRM ― Customer Relationship Manager ― si queremos tener sus datos a mano.

Atrás quedaron los años de las agendas, las fichas con las informaciones de clientes o las hojas de cálculos eternas. Ahora puedes tener todo en un cómodo software, de forma rápida y ágil. Además de los datos de contacto, nos ayuda a recopilar varios otros datos como la satisfacción de cada cliente y poder filtrarlos y prestarles la atención necesaria.

Pero no se limita a esto, también podemos recopilar los datos que tenemos sobre los clientes potenciales, de manera que nos sirvan para convertirlos en clientes reales.

Junto con el análisis de datos, el CRM puede ser la base de nuestra estrategia de marketing, pudiendo personalizarla y hacer que los clientes se sientan especiales y cuidados.

6. Mailing

Una moda que ha vuelto son las newsletters y las cadenas de emails personalizados. Aunque parezca antiguo y fuera de moda, están más activas que nunca.

Pasada la saturación de emails masivos y spam genérico para listas eternas de emails, los negocios han retomado esta antigua práctica de manera más actualizada y acorde a los tiempos que corren.

Un email personalizado, individual y personal, fideliza y hace que haya una relación más cercana con nuestros clientes. Esto puede ser un diferencial que nos distinga de la competencia

Existen muchas herramientas en el mercado que nos facilitan toda la tarea y solo debemos dedicarnos a preparar el contenido y ellas se encargan de lo demás.

A menudo se pueden integrar con los CRM, de modo que simplemente debemos añadir la lista de contactos. También está la opción de dividir los contactos por grupos, ya que no queremos enviar el mismo contenido a todos o al mismo tiempo.

Varias son gratuitas, otras ofrecen opciones de pago con mayores prestaciones, así que dependiendo de las necesidades que tengamos podemos elegir la que más nos convenga.

Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para tu eCommerce. Aunque creas que tu negocio ya está en su mejor forma, siempre hay aspectos que se pueden mejorar.

La tecnología avanza a un ritmo frenético y cada día hay desarrolladores poniéndose en la piel de las necesidades de los eCommerce, por lo que siempre debes estar atento, al día e investigar sobre qué novedades puedes implementar en tu negocio.

Todo lo que sea ayuda, que nos ahorre tiempo o dinero, es bienvenido.