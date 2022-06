Transforman con blockchain mercado de sorteos en México

Entrevista con Andrés Polti, socio fundador de OkRabbit

¿Cuál ha sido la evolución del mercado de sorteos en México y cuál es su estado actual?

La evolución ha sido nula por décadas, se sigue operando bajo regulación y normativa altamente burocrática y es posible que se desperdicien muchas oportunidades de incentivo social y económico debido a la falta de modernización del marco regulatorio y a la tecnología misma con la que opera la industria.

¿En qué consiste la propuesta de OkRabbit para el mercado de los sorteos?

OkRabbit es la primera plataforma digital en México que puede organizar campañas de recaudación, con premios integrados, basados en blockchain de forma segura, confiable y novedosa.

Pone a disposición su tecnología a cualquier persona o institución que requiera fondearse para una causa benéfica. Así, los creadores de contenido, emprendedores o fundaciones, por ejemplo, tendrán una oportunidad alentadora para lograr sus propósitos.

OkRabbit, dentro de su herramienta de autofondeo, ofrece a sus socios un “árbol de premios” para su comunidad, es decir, los interesados elegirán, por ahora, 9, 12 o 15 productos o servicios como premios.

Gracias al modelo de negocio y a la tecnología blockchain, los socios no tendrán que invertir dinero que no tienen, para premiar a su comunidad. Las transacciones quedan registradas en una cadena de código público (blockchain) que no se puede alterar. El sistema garantiza la entrega de premios, participación de usuarios y toda transacción de forma automática.

El proceso de adquisición de un token es muy sencillo y regulado por OpenPay. A través del sitio web de OkRabbit, los usuarios adquieren tokens vinculados a un contrato digital inteligente que liberará los premios una vez que todas las reglas definidas en el smart contract se cumplan.

Al tratarse de un blockchain público, es fácilmente auditable por cualquier persona directamente en la blockchain de Polygon. Además, de manera mensual OkRabbit entrega reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera que se desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cuál ha sido la causa y motivación para crear y desarrollar OKRabbit y ofertarlo al mercado mexicano?

Nuestro objetivo es fomentar la recaudación activa a través de medios digitales para proyectos y empresas que de otra forma no podría acceder a recursos. Creemos en la innovación que ayude a otros a innovar.

Nuestra plataforma es una herramienta para que el talento que está allá afuera, encuentre una forma útil de darse a conocer y hacerse de recursos.

¿A quién está dirigida la propuesta de OkRabbit?

Está dirigida a asociaciones o creadores de contenido y aquellos que buscan apoyar sus causas.

¿Cuál es la propuesta de valor y la ventaja específica que ofrece OkRabbit al mercado de sorteos?

El diferenciador más importante entre OkRabbit y el resto de las empresas es que en nuestros procesos, en particular, al momento de premiar participantes, se tiene mayor seguridad propiciada por la transparencia y trazabilidad del modelo basado en blockchain.

Con nosotros le estás ofreciendo un premio a tu comunidad y no tienes que hacer ningún esfuerzo o inversión, solo difusión.

¿Cómo se constituye la cartera de socios de OkRabbit y cuál es el formato de inversión?

OkRabbit llama a sus usuarios “socios”, son quienes crean estos “árboles” de recaudación. Nuestros socios llegan por diferentes medios: digitales, referencias, relaciones públicas. Cualquier persona puede formar parte de nuestra comunidad, conforme su flujo de recaudación crece, se realizan diferentes verificaciones de identidad, candados de seguridad y reportes financieros correspondientes.

En términos fundacionales, OkRabbit está conformado por tres socios principales y actualmente no estamos buscando inversión externa.

¿Cómo se garantiza la seguridad y la identidad de los participantes en el negocio?

Para nosotros lo más importante es la privacidad, los datos que recopilamos son únicamente con fines promocionales y solo nosotros tenemos acceso a estos. Para total seguridad de nuestros usuarios pueden consultar la sección en nuestra página que tiene todos los detalles.

Antes de entregar cualquier premio se verifican la identidad de los participantes y su nacionalidad, ya que solo pueden participar los ciudadanos mexicanos, protegiendo sus datos personales y asegurándose de que todas las condiciones son óptimas.

Los organismos que nos regulan a través de un partnership corroboran la identidad de los participantes y verifican las listas negras del mundo. Además, únicamente tienen acceso a nuestro procesador de pagos quienes cumplieron con una serie de requisitos para evitar cualquier acto ilícito.