Trump admite que el Tesoro no actué con TikTok

Trump admite que no existe una vía legal para permitir que el Tesoro de EU se haga cargo de cualquier acuerdo entre una entidad estadounidense y TikTok

El presidente Donald Trump admitió que no existe una vía legal para permitir que el Tesoro de Estados Unidos se haga cargo de cualquier acuerdo entre una entidad estadounidense y la aplicación para compartir videos, TikTok.

El mandatario dijo que estaba sorprendido al saber que el Tesoro no podía recibir ningún pago a cambio de que Estados Unidos firmara el acuerdo.

‘Sorprendentemente, encuentro que no se le permite hacer eso’, dijo Trump.

‘Si están dispuestos a hacer grandes pagos del gobierno, no se les permite porque…no hay un camino legal para hacerlo…¿Qué tan tonto puede ser (Estados Unidos)?’.

El presidente dijo anteriormente que prohibiría TikTok si no se vendía a una empresa estadounidense. En una orden del 6 de agosto, Trump dijo que TikTok ‘presuntamente censura el contenido que el Partido Comunista chino considera políticamente sensible’, es potencialmente una fuente de campañas de desinformación y amenaza con permitir que el Partido Comunista chino acceda a la información personal y de propiedad de los estadounidenses.

TikTok sostiene que no ha compartido datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino y no lo haría, dice que no censura videos a solicitud de las autoridades chinas y señala que los moderadores de las operaciones estadounidenses están dirigidos por un equipo estadounidense.

Una orden ejecutiva de Trump establece como fecha límite el 20 de septiembre, aunque no está claro que sucederá ese día. TikTok ha presentado una demanda para detener la prohibición, que también afecta a una aplicación de mensajería china de propiedad separada, WeChat, que es utilizar por varios millones en Estados Unidos.