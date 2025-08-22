Trump asegura que Intel acepta participación del 10 % del Gobierno de EU

El presidente Donald Trump informó que Intel aceptó que el Gobierno estadounidense adquiera una participación del 10% en la compañía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el fabricante de semiconductores Intel aceptó que el Gobierno estadounidense adquiera una participación del 10% de la compañía, valuada en 10,000 millones de dólares.

El acuerdo habría sido alcanzado tras una reunión realizada la semana pasada en la Casa Blanca entre Trump y Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel, después de que el mandatario inicialmente solicitara su dimisión.

Trump explicó que durante la reunión planteó que sería beneficioso para la empresa contar con Estados Unidos como socio y que Tan estuvo de acuerdo. El presidente calificó el resultado como un gran acuerdo para Intel, que actualmente pierde terreno frente a competidores como Nvidia.

Con esta decisión, la administración estadounidense estaría concretando una de las intervenciones más grandes en la industria privada desde el rescate automotriz de 2008, operación que posteriormente fue liquidada en el mercado.

Intel, pionera en semiconductores, se ha rezagado en la producción de componentes electrónicos de escalas más reducidas, esenciales para sectores como la telefonía móvil y la inteligencia artificial. En este terreno ha sido superada por rivales como TSMC, Samsung y Nvidia.

La compañía ha sido uno de los principales beneficiarios de la Ley de Chips, impulsada con apoyo bipartidista durante la presidencia de Joe Biden, cuyo objetivo es devolver competitividad a Estados Unidos y reforzar su posición en la producción de semiconductores tanto comerciales como militares.